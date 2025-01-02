Блейк Лайвлі привела Раяна Рейнольдса на зустріч з Джастіном Бальдоні: деталі

Суперечка між Блейк Лайвлі та Джастіном Бальдоні тільки набирає обертів. Скандал може навіть затьмарити розлучення Джонні Деппа та Ембер Герд.

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Стало відомо, чому Блейк Лайвлі привела Раяна Рейнольдса на її зустріч з Джастіном Бальдоні щодо сексуальних домагань. Про це пише Daily Mail.

Зірка екрану подала до суду 20 грудня 2024, звинувативши Бальдоні в сексуальних домаганнях до неї та створенні токсичної робочої атмосфери на зйомках фільму "Покинь, якщо кохаєш". Джастін своєю чергою заперечує ці звинувачення.

Згодом Лайвлі подала ще одну заяву напередодні Нового 2025 року.

У першому позові акторка стверджувала, що 4 січня 2024 року відбулася зустріч, "щоб вирішити питання про вороже робоче середовище, яке майже зірвало виробництво фільму".

На зустрічі також був присутній Джеймі Хіт, генеральний директор виробничої компанії Бальдоні Wayfarer Studios і продюсер фільму "Покинь, якщо кохаєш". Лайвлі звинуватила обох чоловіків у "неналежній поведінці" на знімальному майданчику.

Блейк Лайвлі та Джастін Бальдоні Фото: Кадр из фильма

Окрім цього, Блейк привела свого чоловіка Раяна Рейнольдса на ту зустріч.

"Лайвлі також мала узгоджене право на присутність представника", — йдеться в новорічному позові.

Акторка обрала свого чоловіка, враховуючи, що зустріч стосувалася повторних сексуальних домагань та іншої тривожної поведінки Бальдоні та Хіта.

Рейнольдс і Лайвлі стали однією з найвпливовіших пар Голлівуду, вони одружені понад 12 років та виховують чотирьох дітей: Джеймс, 10 років, Інес, 8 років, Бетті, 5 років, і Оліна, 1 рік.

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс Фото: Getty Images

За словами Бальдоні, Рейнольдс "вилаяв" його на зустрічі та "агресивно" звинуватив у серії образ проти Лайвлі.

Режисер розповів, що його запросили в пентхаус подружжя ввечері 4 січня разом із представником Sony та іншими продюсерами фільму.

Зокрема, Блейк Лайвлі розповіла, що Бальдоні увірвався в її трейлер, коли вона годувала грудьми свою дитину, зізнавався їй у своїй минулій залежності від фільмів для дорослих, випитував у неї подробиці її інтимного життя тощо.

Нагадаємо, як Блейк Лайвлі переживає скандал з Бальдоні.

Також Фокус писав про деталі суперечки Блейк Лайвлі та Джастіна Бальдоні.