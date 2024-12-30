Битва століття: у Голлівуді розгорається скандал, який затьмарить суд між Деппом і Герд

Адвокат Джастіна Бальдоні обіцяє оприлюднити факти про Блейк Лайвлі та її команду, які "шокують усіх".

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2024 рік, що минає, ознаменувався великим скандалом у Голлівуді, який ризикує перерости в один із найгучніших судових розглядів в історії "фабрики мрій". Йдеться про протистояння актриси Блейк Лайвлі, яка подала позов проти свого колеги по фільму "Все закінчиться на нас" Джастіна Бальдоні, і власне Бальдоні, команда якого готує зустрічний позов проти багатодітної матері, пише Deadline.

За словами адвоката Бальдоні Брайана Фрідмана, зміст позову "шокує всіх.

"Я не буду говорити про те, коли або скільки позовів ми подамо. Але коли ми подамо наш перший позов, він шокує всіх, кого змусили повірити в явно неправдиву історію", — сказав він. За його словами, зміст документа "буде підкріплений реальними доказами і розповість правдиву історію" про те, як усе відбувалося між креативниками та їхніми відповідними рекламними командами.

"За більш ніж 30 років практики я ніколи не бачив такого рівня неетичної поведінки, навмисно підігрітої за допомогою маніпуляції ЗМІ".

Він додав, що зустрічний позов, який є "навмисним прагненням до істини, проллє світло на "тих, хто вважає себе недоторканним". Адвокат обіцяє розкриття та викриття неправдивої та руйнівної історії, "навмисно сконструйованої надійним виданням ЗМІ, що спиралося на мерзенні джерела та знехтувало ретельною перевіркою фактів для підтвердження достовірності цих текстів".

Раніше Лайвлі подала 80-сторінкову юридичну скаргу, яка зазвичай передує офіційному позову, де звинуватила Бальдоні та його продюсерську компанію Wayfarer Studios у сексуальних домаганнях і спробах знищити її репутацію, а також у створенні ворожого робочого середовища. Це врешті-решт призвело до необхідності "загальних зборів" для вирішення проблеми.

Зокрема, акторка розповіла, що Джастін увірвався в її трейлер, коли вона годувала грудьми свою дитину, зізнавався їй у своїй минулій залежності від фільмів для дорослих, випитував у неї подробиці її інтимного життя тощо.

Крім того, Бальдоні, за словами Блейк, "регулярно принижував [її], знаходячи обхідні шляхи для критики її тіла і ваги".

Джастін уже зіткнувся зі "скасуванням". Після подачі позовної заяви акторки агентство WME, яке також представляє Лайвлі і Рейнольдса, розірвало контракт з Бальдоні, а організація Vital Voices заявила, що скасувала нагороду, вручену акторові і режисерові раніше цього місяця, — премію Voices of Solidary Award.

Раніше Фокус писав, як Лайвлі переживає скандал з Бальдоні.