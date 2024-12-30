Битва века: в Голливуде разгорается скандал, который затмит суд между Деппом и Херд

Адвокат Джастина Бальдони обещает обнародовать факты о Блейк Лайвли и ее команде, которые "шокируют всех".

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Уходящий 2024 год ознаменовался крупным скандалом в Голливуде, который рискует перерасти в одно из самых громких судебных разбирательств в истории "фабрики грез". Речь идет о противостоянии актрисы Блейк Лайвли, подавшей иск против своего коллеги по фильму "Все закончится на нас" Джастина Бальдони, и собственно Бальдони, команда которого готовит встречный иск против многодетной матери, пишет Deadline.

По словам адвоката Бальдони Брайана Фридмана, содержание иска "шокирует всех.

"Я не буду говорить о том, когда или сколько исков мы подадим. Но когда мы подадим наш первый иск, он шокирует всех, кого заставили поверить в явно ложную историю", — сказал он. По его словам, содержание документа "будет подкреплено реальными доказательствами и расскажет истинную историю" о том, как все происходило между креативщиками и их соответствующими рекламными командами.

"За более чем 30 лет практики я никогда не видел такого уровня неэтичного поведения, намеренно подогреваемого посредством манипуляции СМИ".

Он добавил, что встречный иск, который является "преднамеренным стремлением к истине, прольет свет на "тех, кто считает себя неприкасаемым". Адвокат обещает раскрытие и разоблачение ложной и разрушительной истории, "намеренно сконструированной надежным изданием СМИ, которое опиралось на гнусные источники и пренебрегло тщательной проверкой фактов для подтверждения достоверности этих текстов".

Ранее Лайвли подала 80-страничную юридическую жалобу, которая обычно предшествует официальному иску, где обвинила Бальдони и его продюсерскую компанию Wayfarer Studios в сексуальных домогательствах и попытках уничтожить ее репутацию, а также в создании враждебной рабочей среды. Это в конце концов привело к необходимости "общего собрания" для решения проблемы.

В частности, актриса рассказала, что Джастин ворвался в ее трейлер, когда она кормила грудью своего ребенка, признавался ей в своей прошлой зависимости от фильмов для взрослых, выпытывал у нее подробности ее интимной жизни и тому подобное.

Кроме того, Бальдони, по словам Блейк, "регулярно унижал [ее], находя обходные пути для критики ее тела и веса".

Джастин уже столкнулся с "отменой". После подачи искового заявления актрисы агентство WME, которое также представляет Лайвли и Рейнольдса, разорвало контракт с Бальдони, а организация Vital Voices заявила, что отменила награду, врученную актеру и режиссеру ранее в этом месяце, — премию Voices of Solidary Award.

Ранее Фокус писал, как Лайвли переживает скандал с Бальдони.