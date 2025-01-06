Голлівудські війни: бізнес Лайвлі зазнав величезних збитків через скандал із Бальдоні

Юридична команда Джастіна Бальдоні спростовує звинувачення адвокатів Блейк Лайвлі, заявляючи, що їхній клієнт ніяк не причетний до падіння продажів товарів брендів актриси.

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Голлівудська акторка Блейк Лайвлі, яка подала до суду на режисера романтичної драми "Усе закінчиться на нас" Джастіна Бальдоні та кількох інших осіб з його команди, звинувативши їх у переслідуваннях і скоординованій кампанії для знищення її репутації, вже зіткнулася з першими наслідками. Продажі засобів для волосся Blake Brown, які випускає акторка, просіли за останній час аж на 78%, що призвело до величезних фінансових збитків, повідомляє Mirror. Лайвлі каже, що все – через масштабну відповідну реакцію.

"Згідно з внутрішніми прогнозами продажів, раптова і несподівана негативна кампанія в ЗМІ, запущена проти пані Лайвлі, знизила роздрібні продажі продукції Blake Brown на 56-78%", – стверджують юристи зірки.

Продажі засобів для догляду за волоссям Бренла Лайвлі обвалилися більше, ніж наполовину

Також постраждав асортимент напоїв бренду актриси.

"Приблизно в той самий час акаунти брендів міс Лайвлі в соціальних мережах, включно з Betty Buzz і Betty Booze, були завалені образливими коментарями, які почали відбиватися в інших соціальних і традиційних ЗМІ", – йдеться в позові.

Постраждав і бренд напоїв Блейк Лайвлі

У своєму позові проти Бальдоні актриса розповіла про неналежну поведінку Джастіна на знімальному майданчику. Блейк стверджує, що Джастін, продюсерська компанія фільму Wayfarer Studios та інші брали участь у "ретельно продуманій, скоординованій і забезпеченій ресурсами схемі помсти, щоб змусити її та інших мовчати".

У судових документах стверджується, що "емоційний вплив на міс Лайвлі був екстремальним", і постраждали її чоловік Раян Рейнольдс і четверо дітей.

"Бувають дні, коли їй важко встати з ліжка, і вона часто вважає за краще не виходити на вулицю в громадських місцях. У той час як вона боролася за збереження свого особистого життя і ділових інтересів, за зачиненими дверима вона страждала від горя, страху, травм і крайньої тривожності", – стверджують адвокати.

Натомість захист Бальдоні заперечує її заяви, стверджуючи, що вся ненависть у соціальних мережах "є органічною", а не спровокованою ними. Крім того, звинувачення з боку актриси називаються "повністю неправдивими, обурливими і навмисно непристойними".

Також Бальдоні подає до суду на The New York Times за наклеп через статтю про її звинувачення, заявляючи, що газета і зірка вели скоординовану наклепницьку кампанію. Він вимагає щонайменше $250 мільйонів.

У позові його йдеться про те, що газета "майже повністю покладалася на неперевірену та егоїстичну історію Лайвлі, переказуючи її майже дослівно, ігноруючи безліч доказів, що суперечили її заявам і розкривали її справжні мотиви. Але Times це не хвилювало".

Він додає, що "якби Times дійсно вивчила тисячі приватних повідомлень, котрі, як вона стверджувала, отримала, її репортери побачили б неспростовні докази того, що саме Лайвлі, а не позивачі, займалася продуманою наклепницькою кампанією".

Раніше Фокус писав, що Кейт Бекінсейл зробила шокуюче зізнання після скандалу з Блейк Лайвлі.