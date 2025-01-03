62-летняя Деми Мур снялась для глянца в прозрачном платье (фото)

Актриса продолжает продвигать свой постулат о том, что женщина в любом возрасте может быть сексуальной и желанной.

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Американская актриса Деми Мур стала героиней нового номера жернала W. Знвезда, которой 11 ноября исполнилось 62 года, находится в прекрасной форме, что продемонстрировала, снявшись в нижнем белье, а также в топе и микрошортах.

На обложке журнала звезда позирует в спортзале, стоя спиной к зеркалу. У нее в руках штанга, но наряд Деми явно не спортивный. На актрисе – черные топ и трусы от Hermés, ожерелье и кольцо Bulgari High Jewelry, а туфли – от Christian Louboutin.

На втором снимке она изображена в черном прозрачном кружевном платье Gucci, без бюстгальтера, трусах с высокой талией и ожерелье от De Beers.

В беседе с журналистами Мур, среди прочего, рассказала, почему согласилась на роль в фильме "Субстанция", наделавшем очень много шума. В боди-хорроре режиссера Корали Фаржи Деми играет Элизабет, стареющую икону фитнеса. В отчаянной попытке вернуть молодость она вводит себе препарат, который позволяет ей вырастить (в буквально изнурительной сцене) более молодую версию себя по имени Сью (Маргарет Куэлли) Эти два "я" должны придерживаться строгого графика как живые существа. Когда Сью становится жадной, все идет наперекосяк, что приводит к созданию ужасающего и очень мемного монстра, Элисасу.

Фото: W Magazine

Хотя фильм, который выиграл лучший сценарий на прошлогоднем Каннском кинофестивале, заканчивается хаосом для персонажа Мур, он ознаменовал мощный момент переосмысления для актрисы, открыв ей новый уровень уверенности.

"Читая сценарий, я был в равной степени тронута и поражена. Определенно потребовалось некоторое время, чтобы осмыслить и переварить его. Я думаю, что фильм о страхе того, что подумают другие люди, о том, что не соответствуют, о том, что сравнивают и отчаиваются. Эта идея действительно тронула меня и заставила меня захотеть вмешаться и исследовать глубины этой душевной боли", – объяснила она.

При этом актриса признается, что не является большим поклонником хоррора, а о боди-хоррорах и вовсе не осведомлена.

Деми Мур также рассказала о том, что у нее есть коллекция уникальных авторских кукол.

Фото: W Magazine

"Они единственные в своем роде, вылепленные вручную. Я думаю о них больше как о скульптурах, которые запечатлевают момент эмоций, но это в миниатюрном человеческом существе. Самый первый, кто начал это делать, был мой тогдашний муж Брюс Уиллис. Я только что родила ребенка, и ему пришлось уехать, чтобы заняться пресс-конференциями по фильму. Нашей дочери было, может быть, около недели, поэтому он привез эту куклу французской художницы Анн Митрани в качестве подарка. Для меня это было что-то, что запечатлело чувство игры или, может быть, дало мне разрешение исследовать другой тип эмоций", – говорит актриса.

Под конец беседы ее спросили, с кем она больше себя ассоциирует: с кошкой или собакой. На это звезда ответила весьма неожиданно:

"Я сбалансированная смесь. Я дружелюбнее кошки. Я бы сказала, что я феникс, который восставал из пепла много раз в этой жизни. В этом смысле я больше похожа на кошку. В китайской астрологии я тигр. Это может быть моей истинной сущностью".

Ранее Фокус писал, что Деми Мур думает о старении.