Журнал Time признал украинскую "Дію" одним из лучших изобретений в мире в этом году

Журналисты оценили инновационную возможность заключить брак по видеосвязи. Эту награду ранее получали OpenAI GPT-4, Zoom, Duolingo.

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В 2024 году журнал Time признал украинское приложение "Дія" одним из лучших изобретений. Оно попало в категорию "Приложения и программное обеспечение" в соответствующем рейтинге.

Сообщается, что журналисты оценили инновационную возможность заключить брак по видеосвязи.

"С сентября граждане Украины могут вступить в брак самым необычным способом: через приложение "Дія", общенациональном приложении страны, у которого более 20 миллионов пользователей", — отметили журналисты.

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Отмечается, что система проста, хоть и неромантична. Так, один партнер делает предложение через "Дію", а другому отправляется уведомление. Если вторая сторона говорит "да" в течение 14 дней, они договариваются о дате свадьбы по видеосвязи с участием священнослужителя на платформе Webex.

"Это может показаться строгим способом признаться в любви, но он был разработан, чтобы помочь многим украинским парам, физически разлученным из-за вторжения России в страну, продолжать жить своей жизнью. Более 1,1 миллиона украинцев сделали предложение с помощью этой технологии в первый месяц ее доступности, и за этот период поженились 435 пар", — отметили журналисты.

Примечательно, что вместе с приложением "Дія" журнал Time также отметил Column Tax для упрощенной уплаты налогов, Content Credentials для выявления поддельных фотографий, медицинское приложение ExperienceX для оптимизации операционных, а также Canva Magic Studio для создания контента.

Рейтинг журнала Time Фото: Time

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Министр цифровой трансформации Михаил Федоров у себя в Telegram написал, что ежегодно Time выбирает 200 изобретений, изменяющих мир.

"Это крутое признание нашего продукта. Эту награду получали OpenAI GPT-4, Zoom, Duolingo", — отметил он.

Он выразил благодарность команде, которая работает 24/7 для достижения таких результатов, и, конечно, пользователям.

"Вы – драйверы трансформации, поддерживаете наши идеи, пользуетесь услугами, делаете о них мемы, показываете "Дію" иностранцам. Вы постоянно даете фидбек, не всегда положительный, критический, и это правильно, ведь мы всегда вас слушаем, чтобы становиться лучше", — написал министр.

Ранее Фокус писал, что украинец создал у себя дома систему источников энергии. По словам Богдана Нещерета, на случай блекаута у него есть запас аккумуляторов на 9 кВт, которого может хватить на три дня.

Также сообщалось, что в Украине испытали три новые технологии для ВСУ. Украинцы протестировали рои БПЛА, боеприпасы с автоматизированным наведением, а также роботизированных собак.