Журнал Time визнав українську "Дію" одним із найкращих винаходів у світі цього року

Журналісти оцінили інноваційну можливість укласти шлюб через відеозв'язок. Цю нагороду раніше отримували OpenAI GPT-4, Zoom, Duolingo.

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У 2024 році журнал Time визнав український застосунок "Дія" одним із найкращих винаходів. Він потрапив до категорії "Додатки та програмне забезпечення" у відповідному рейтингу.

Повідомляється, що журналісти оцінили інноваційну можливість укласти через відеозв'язок.

"З вересня громадяни України можуть одружитися в найнезвичайніший спосіб: через застосунок "Дія", загальнонаціональний застосунок країни, який має понад 20 мільйонів користувачів", — зазначили журналісти.

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Зазначається, що система проста, хоч і неромантична. Так, один партнер робить пропозицію через "Дію", а іншому надсилається повідомлення. Якщо друга сторона каже "так" протягом 14 днів, вони домовляються про дату весілля через відеозв'язок за участю священнослужителя на платформі Webex.

"Це може здатися суворим способом освідчитися в коханні, але він був розроблений, щоб допомогти багатьом українським парам, фізично розлученим через вторгнення Росії в країну, продовжувати жити своїм життям. Понад 1,1 мільйона українців освідчилися за допомогою цієї технології в перший місяць її доступності, і за цей період одружилися 435 пар", — зазначили журналісти.

Примітно, що разом із застосунком "Дія" журнал Time також відзначив Column Tax для спрощеної сплати податків, Content Credentials для виявлення підроблених фото, медичний застосунок ExperienceX для оптимізації операційних, а також Canva Magic Studio для створення контенту.

Рейтинг журналу Time Фото: trump1

"Дію" визнано найкращим винаходом року: в Україні відреагували

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у себе в Telegram написав, що щорічно Time обирає 200 винаходів, які змінюють світ.

"Це круте визнання нашого продукту. Цю нагороду отримували OpenAI GPT-4, Zoom, Duolingo", — зазначив він.

Він висловив подяку команді, яка працює 24/7 для досягнення таких результатів, і, звісно, користувачам.

"Ви — драйвери трансформації, підтримуєте наші ідеї, користуєтеся послугами, робите про них меми, показуєте "Дію" іноземцям. Ви постійно даєте фідбек, не завжди позитивний, критичний, і це правильно, адже ми завжди вас слухаємо, щоб ставати кращими", — написав міністр.

Раніше Фокус писав, що українець створив у себе вдома систему джерел енергії. За словами Богдана Нещерета, на випадок блекауту у нього є запас акумуляторів на 9 кВт, якого може вистачити на три дні.

Також повідомлялося, що в Україні випробували три нові технології для ЗСУ. Українці протестували рої БпЛА, боєприпаси з автоматизованим наведенням, а також роботизованих собак.