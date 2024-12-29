Деми Мур показала их с Брюсом Уиллисом единственную внучку Луэтту (фото)

Девочка родилась весной 2023 года. Она стала первой и пока единственной внучкой бывших звездных супругов.

Related video

62-летняя американская актриса Деми Мур показала редкие кадры своей единственной внучки Луэтты. Семейными кадрами звезда делится в своем Instagram.

Они провели время в разгар праздников в заснеженном Айдахо. Деми Мур оделась в черный пуховик The North Face, дизайнерские солнцезащитные очки, шапочку и зимние ботинки.

Годовалая Лу — которая является дочерью дочери Деми Румер Уиллис от бывшего бойфренда Дерека Ричарда Томаса — выглядела очень мило в костюме с камуфляжным принтом.

Малыш также продемонстрировал коричневые варежки и шапочку в тон.

"Снежные дни с Лу", — написала Мур.

Деми Мур с внучкой Луэттой

Деми Мур и Брюс Уиллис были женаты с 1987 по 2000 год, но до сих пор поддерживают дружеские отношения. Голливудские звезды стали родителями трех дочерей: 36-летней Румер, 33-летней Скаут и 30-летней Таллулы. Луэтта стала их первой и пока единственной внучкой.

Сейчас голливудский актер, страдающий от деменции, женат на Эмме Хеминг. Пара, которая заключила брак в 2009 году, воспитывает двух наследниц — Мейбл и Эвелин.

Что касается Румер Уиллис, то она разошлась с отцом Лу в конце лета 2024 года.

Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса сказала, что "очень благодарна" за Луэтту, которая родилась в апреле 2023 года.

"Она — лучшее, что есть в моей жизни, и я навсегда благодарна, что смогла уделить время этим отношениям, чтобы она появилась в моей жизни", — отметила Румер Уиллис.

Напомним, Таллула Уиллис выходит замуж.

Также Фокус писал о том, как сейчас выглядит больной Брюс Уиллис.