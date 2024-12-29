Деми Мур показала их с Брюсом Уиллисом единственную внучку Луэтту (фото)
Девочка родилась весной 2023 года. Она стала первой и пока единственной внучкой бывших звездных супругов.
62-летняя американская актриса Деми Мур показала редкие кадры своей единственной внучки Луэтты. Семейными кадрами звезда делится в своем Instagram.
Они провели время в разгар праздников в заснеженном Айдахо. Деми Мур оделась в черный пуховик The North Face, дизайнерские солнцезащитные очки, шапочку и зимние ботинки.
Годовалая Лу — которая является дочерью дочери Деми Румер Уиллис от бывшего бойфренда Дерека Ричарда Томаса — выглядела очень мило в костюме с камуфляжным принтом.
Малыш также продемонстрировал коричневые варежки и шапочку в тон.
"Снежные дни с Лу", — написала Мур.
Деми Мур и Брюс Уиллис были женаты с 1987 по 2000 год, но до сих пор поддерживают дружеские отношения. Голливудские звезды стали родителями трех дочерей: 36-летней Румер, 33-летней Скаут и 30-летней Таллулы. Луэтта стала их первой и пока единственной внучкой.
Сейчас голливудский актер, страдающий от деменции, женат на Эмме Хеминг. Пара, которая заключила брак в 2009 году, воспитывает двух наследниц — Мейбл и Эвелин.
Что касается Румер Уиллис, то она разошлась с отцом Лу в конце лета 2024 года.
Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса сказала, что "очень благодарна" за Луэтту, которая родилась в апреле 2023 года.
"Она — лучшее, что есть в моей жизни, и я навсегда благодарна, что смогла уделить время этим отношениям, чтобы она появилась в моей жизни", — отметила Румер Уиллис.
Напомним, Таллула Уиллис выходит замуж.
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