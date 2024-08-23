Дочь Брюса Уиллиса разошлась с отцом своего ребенка (фото)
В апреле 2023 года актриса и музыкант Дерек Ричард Томас впервые стали родителями. Румер родила Брюсу Уиллису и Деми Мур внучку Луэтту.
Американская актриса Румер Уиллис разошлась со своим бойфрендом, музыкантом Дереком Ричардом Томасом, спустя год после рождения их дочери Луэтты. Об этом дочь Брюса Уиллиса сообщила в Instagram.
"Вы с Дереком все еще пара?" — спросил один пользователь сети у Румер, на что актриса ответила: "Нет, я мама-одиночка и воспитываю ребенка одна".
Наследница Деми Мур и Брюса Уиллиса добавила, что "очень благодарна" за свою дочь Луэтту, которая родилась в апреле 2023 года.
"Она — лучшее, что есть в моей жизни, и я навсегда благодарна, что смогла уделить время этим отношениям, чтобы она появилась в моей жизни", — подытожила Румер Уиллис.
Непонятно, когда она начала встречаться с фронтменом Vista Kicks, но пара подтвердила свой роман в ноябре 2022 года.
Румер объявила, что они с Томасом ожидают рождения первенца в декабре 2022 года.
В частности, дочь Брюса Уиллиса призналась, что хочет еще стать мамой. В целом она планирует воспитать 6 или 7 наследников.
Румер призналась, что ее поддерживают сестры Талула и Скаут, а также дочери Уиллиса от второго брака с Эммой Хеминг — Мейбел и Эвелин. Старшая дочь Деми Мур назвала сестер своими лучшими подругами.
Что касается больного деменцией отца, то Румер рассказала, что он чувствует себя хорошо.
"Я очень его люблю. Спасибо вам", — отметила дочь "крепкого орешка".
Напомним, Деми Мур станцевала с дочерьми и внучкой Луэттой.
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