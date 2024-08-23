Донька Брюса Вілліса розійшлася з батьком своєї дитини (фото)

У квітні 2023 акторка та музикант Дерек Річард Томас уперше стали батьками. Румер народила Брюсу Віллісу та Демі Мур онуку Луетту.

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Американська акторка Румер Вілліс розійшлася зі своїм бойфрендом, музикантом Дереком Річардом Томасом, через рік після народження їхньої доньки Луетти. Про це донька Брюса Вілліса повідомила в Instagram.

"Ви з Дереком усе ще пара?" — запитав один користувач мережі в Румер, на що акторка відповіла: "Ні, я мама-одиначка і виховую дитину сама".

Спадкоємиця Демі Мур та Брюса Вілліса додала, що "дуже вдячна" за свою доньку Луетту, яка народилася у квітні 2023 року.

"Вона — найкраще, що є в моєму житті, і я назавжди вдячна, що змогла приділити час цим стосункам, щоб вона з’явилася в моєму житті", — підсумувала Румер Вілліс.

Незрозуміло, коли вона почала зустрічатися з фронтменом Vista Kicks, але пара підтвердила свій роман у листопаді 2022 року.

Донька Брюса Вілліса розійшлася з бойфрендом Фото: Скріншот

Румер оголосила, що вони з Томасом очікують на народження первістка в грудні 2022 року.

Зокрема, донька Брюса Вілліса зізналася, що хоче ще стати мамою. Загалом вона планує виховати 6 чи 7 спадкоємців.

Румер Вілліс та Дерек Річард Томас Фото: Getty Images

Румер зізналася, що її підтримують сестри Талула та Скаут, а також доньки Вілліса від другого шлюбу з Еммою Гемінг — Мейбел та Евелін. Старша донька Демі Мур назвала сестер своїми найкращими подругами.

Щодо хворого на деменцію батька, то Румер розповіла, що він почувається добре.

"Я дуже його люблю. Дякую вам", — зазначила донька "міцного горішка".

Фото: Скріншот Фото: Скріншот Фото: Скріншот

Нагадаємо, Демі Мур станцювала з доньками та онукою Луеттою.

Також Фокус писав про дітей Брюса Вілліса від Емми Гемінг.