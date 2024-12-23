Дочь Брюса Уиллиса показала, как сейчас выглядит тяжелобольной актер (фото)

"Крепкий орешек" продолжает свою борьбу с деменцией. Его постоянно поддерживают близкие люди.

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Дочь тяжелобольного Брюса Уиллиса Скаут показала, как актер сейчас выглядит. Семейными кадрами наследница голливудского актера поделилась в Instagram.

Одетый в уютный свитер-джемпер и темно-синие брюки, звезда фильма "Крепкий орешек" обнял Скаут, когда они стояли вместе в солнечном саду.

Брюс продолжает борьбу с афазией и лобно-височной деменцией (ЛСД), отойдя от публичной жизни. Его довольно редко замечают на публике, время от времени его родные публикуют фото или видео с актером.

Брюс Уиллис с дочерью Скаут Фото: Instagram @scoutlaruewillis

Уиллис является отцом пяти дочерей: Румер, 36 лет; Скаут, 32; и Таллула, 30, с его бывшей женой Деми Мур, а также Мейбл Рэй, 12; и Эвелин, 10 лет, со своей второй женой Эммой Хеминг-Уиллис.

Деми, которая была замужем за Брюсом с 1987 по 2000 год, недавно поделилась информацией о его здоровье.

В интервью CNN актриса подтвердила, что ее бывший муж "сейчас в очень стабильном состоянии".

Семья Брюса впервые сообщила о его диагнозе в феврале 2023 года, после того как он прекратил карьеру из-за афазии, расстройства мозга, которое влияет на речь и понимание речи.

Брюс Уиллис с дочерьми Фото: Instagram @scoutlaruewillis

Напомним, как младшие дочери Брюса Уиллиса переживают его болезнь.

Также Фокус писал о редком появлении больного Брюса Уиллиса на публике.