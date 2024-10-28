Брюса Уиллиса заметили на публике на фоне борьбы с деменцией (фото)

Актер отошел от публичной жизни из-за тяжелой болезни. Накануне он улыбался, появившись в черной кепке.

Related video

69-летнего американского актера Брюса Уиллиса заметили на публике на фоне его борьбы с деменцией. Об этом пишет Daily Mail.

"Крепкий орешек" улыбался во время редкой поездки в Лос-Анджелесе, поскольку актер продолжает бороться с афазией и деменцией.

Звезда фильма "Криминальное чтиво" сидел на пассажирском сиденье темного автомобиля, одетый в черную сетчатую кепку "Лос-Анджелес Доджерс". Брюс надел черную куртку-худи на молнии с белой футболкой.

Актер выглядел расслабленным и в приподнятом настроении.

Брюс Уиллис

Сейчас Уиллис отошел от актерской карьеры, поскольку ему диагностировали сначала афазию, а затем деменцию. Вся его семья часто собирается вместе, чтобы поддержать близкого человека в трудный период. Из-за болезни Брюс почти не появляется на публике.

Актер "Крепкого орешка" является отцом пяти дочерей: Мейбл Рэй, 12 лет, и Эвелин, 10 лет, с женой Эммой Хеминг-Уиллис, 46 лет; и Румер, 36, Скаут, 33, и Таллула, 30, с бывшей женой Деми Мур, 61.

Эмма Хеминг-Уиллис с дочерьми Фото: Emma Heming Willis/Instagram

Ранее Деми Мур сообщила поклонникам о состоянии здоровья своего бывшего мужа во время выступления на шоу Дрю Бэрримор, сказав, что "учитывая данные, он в стабильном состоянии".

Напомним, Румер Уиллис рассказала о состоянии отца.

Также Фокус писал о появлении на публике Деми Мур с дочками от Брюса Уиллиса.