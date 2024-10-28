Брюса Вілліса помітили на публіці на фоні боротьби з деменцією (фото)

Актор відійшов від публічного життя через важку хворобу. Напередодні він посміхався, зʼявившись у чорній кепці.

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69-річного американського актора Брюса Вілліса помітили на публіці на фоні його боротьби з деменцією. Про це пише Daily Mail.

"Міцний горішок" посміхався під час рідкісної поїздки в Лос-Анджелесі, оскільки актор продовжує боротися з афазією та деменцією.

Зірка фільму "Кримінальне чтиво" сидів на пасажирському сидінні темного автомобіля, одягнений у чорну сітчасту кепку "Лос-Анджелес Доджерс". Брюс одягнув чорну куртку-худі на блискавці з білою футболкою.

Актор виглядав розслабленим та в піднесеному настрої.

Брюс Вілліс

Наразі Вілліс відійшов від акторської карʼєри, оскільки йому діагностували спочатку афазію, а згодом деменцію. Уся його родина часто збирається разом, аби підтримати близьку людину у важкий період. Через хворобу Брюс майже не зʼявляється на публіці.

Актор "Міцного горішка" є батьком п'яти дочок: Мейбл Рей, 12 років, і Евелін, 10 років, з дружиною Еммою Гемінг-Вілліс, 46 років; і Румер, 36, Скаут, 33, і Таллула, 30, з колишньою дружиною Демі Мур, 61.

Емма Гемінг-Вілліс з доньками Фото: Emma Heming Willis/Instagram

Раніше Демі Мур повідомила шанувальникам про стан здоров’я свого колишнього чоловіка під час виступу на шоу Дрю Беррімор, сказавши, що "враховуючи дані, він у стабільному стані".

Нагадаємо, Румер Вілліс розповіла про стан батька.

Також Фокус писав про появу на публіці Демі Мур з доньками від Брюса Вілліса.