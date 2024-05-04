Донька хворого Брюса Вілліса розповіла про його стан
"Міцному горішку" спочатку діагностували афазію, а згодом — лобно-скроневу деменцію. Він відійшов від акторської карʼєри ще у 2022 році.
Румер Вілліс ділиться новинами про свого тата Брюса Вілліса після того, як голлівудському актору поставили діагноз лобно-скронева деменція на початку 2023 року. Про це пише People.
"Він почувається дуже добре. Сьогодні я маю піти туди з [донькою] Луеттою", — зазначила старша донька Брюса Вілліса та Демі Мур.
Румер також вважає, що відкритість щодо хвороби її зіркового батька може допомогти іншим людям, які переживають подібні ситуації зі своїми близькими.
У березні 2022 року "міцний горішок" залишив акторську кар’єру після того, як у нього діагностували афазію. А в лютому 2023 близькі Брюса Вілліса повідомили, що його стан погіршився і в нього діагностували лобно-скроневу деменцію.
Після новин про діагноз актора вся його змішана родина доволі часто збирається разом, аби підтримати рідну людину. Окрім дружини Емми Гемінг-Вілліс з двома доньками, до Брюса приходять у гості колишня дружина Демі Мур та троє їхніх дітей — Румер, Таллула та Скаут.
Луетта — це перша і поки єдина онука Брюса Вілліса. Дівчинка народилася у квітні 2023 року. Вона часто проводить час із зірковим дідусем.
Нагадаємо, як Демі Мур підтримує свого колишнього чоловіка у важкі часи.
Також Фокус писав про перший день народження онуки Брюса Вілліса.