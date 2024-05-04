Донька хворого Брюса Вілліса розповіла про його стан

"Міцному горішку" спочатку діагностували афазію, а згодом — лобно-скроневу деменцію. Він відійшов від акторської карʼєри ще у 2022 році.

Related video

Румер Вілліс ділиться новинами про свого тата Брюса Вілліса після того, як голлівудському актору поставили діагноз лобно-скронева деменція на початку 2023 року. Про це пише People.

"Він почувається дуже добре. Сьогодні я маю піти туди з [донькою] Луеттою", — зазначила старша донька Брюса Вілліса та Демі Мур.

Румер також вважає, що відкритість щодо хвороби її зіркового батька може допомогти іншим людям, які переживають подібні ситуації зі своїми близькими.

Брюс Вілліс з донькою Румер

У березні 2022 року "міцний горішок" залишив акторську кар’єру після того, як у нього діагностували афазію. А в лютому 2023 близькі Брюса Вілліса повідомили, що його стан погіршився і в нього діагностували лобно-скроневу деменцію.

Після новин про діагноз актора вся його змішана родина доволі часто збирається разом, аби підтримати рідну людину. Окрім дружини Емми Гемінг-Вілліс з двома доньками, до Брюса приходять у гості колишня дружина Демі Мур та троє їхніх дітей — Румер, Таллула та Скаут.

Луетта — це перша і поки єдина онука Брюса Вілліса. Дівчинка народилася у квітні 2023 року. Вона часто проводить час із зірковим дідусем.

Брюс Вілліс з онукою Фото: Instagram @rumerwillis

Нагадаємо, як Демі Мур підтримує свого колишнього чоловіка у важкі часи.

Також Фокус писав про перший день народження онуки Брюса Вілліса.