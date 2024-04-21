Єдиній онуці Брюса Вілліса виповнився рік: рідкісні фото

Луетта народилася у квітні 2023 року. Дівчинка стала першою донькою Румер Вілліс, старшої спадкоємиці Демі Мур і Брюса Вілліса.

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Старша донька Брюса Вілліса та Демі Мур показала фото їхньої єдиної онуки. Кадрами на честь першого дня народження Луетти Румер Вілліс ділиться в Instagram.

"О, моя маленька ніжна донечко, я не можу повірити, що тобі рік. Цей останній рік з тобою був найкращим у моєму житті. Лу, я ніколи не знала такої любові, як твою", — зазначила мама іменинниці, назвавши спадкоємицю найгарнішою, найрозумнішою, найвеселішою та наймилішою дівчинкою.

"З кожним днем ти ростеш і вчишся більше, і ти мій найкращий вчитель і моя найглибша любов", — додала Румер.

Батьком Луетти є бойфренд старшої доньки Брюса Вілліса та Демі Мур, музикант Дерек Річард Томас. Йому Румер подякувала за "найкращий подарунок" у перший день народження їхнього первістка.

Онука Брюса Вілліса Луетта

Окрім цього, мама іменинниці відзначила своїх сестер Таллулу та Скаут, а також подякувала мамі Демі Мур, татові Брюсу Віллісу та його другій дружині Еммі Гемінг.

Зокрема, Румер показала кадри зі своїх домашніх пологів у квітні 2023 року.

Румер Вілліс з донькою

Зазначимо, що у 2000 році Демі Мур та Брюс Вілліс розлучилися, виховавши трьох спадкоємиць — Румер, Таллулу та Скаут. Луетта стала їхньою першою та поки єдиною онукою.

Наразі голлівудський актор, який страждає від деменції, одружений з Еммою Гемінг. Пара, яка уклала ушлюб у 2009 році, виховує двох спадкоємиць — Мейбл та Евелін.

Нагадаємо, Демі Мур привітала Брюса Вілліса з днем народження.

Також Фокус писав про спільне фото Брюса Вілліса з усіма рідними людьми.