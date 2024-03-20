Демі Мур привітала Брюса Вілліса з днем народження (фото)
19 березня 2024 року хворий на деменцію актор відзначив 69-й день народження. До нього звернулися найближчі люди.
61-річна американська акторка Демі Мур привітала колишнього чоловіка Брюса Вілліса з 69-річчям. Знімками з іменинником зірка екрану ділиться в Instagram з понад 5 млн підписників.
"З днем народження, БВ! Ми любимо тебе і безмежно вдячні за тебе", — написала Демі Мур.
Зокрема, вона показала нещодавнє фото з хворим на деменцію актором, знімок "міцного горішка" з поки єдиною онукою Луеттою та архівний кадр Брюса з трьома доньками від Демі Мур — Румер, Скаут та Таллулою.
"Дякую за люблячий приклад виховання дітей навіть після розлучення. Ви допомагаєте своїм дітям більше, ніж думаєте", "З днем народження, милий Брюсе!", "Їхні стосунки — наймиліша річ", — приєднуються до привітань Вілліса фоловери Демі в соцмережі.
Пара була одружена з 1987 по 2000 роки. Вони тричі стали батьками та вже навіть дідусем та бабусею. Навесні 2023 року старша донька експодружжя Румер народила доньку Луетту.
Друга дружина голлівудського актора Емма Гемінг-Вілліс також публічно привітала іменинника.
"Як і ви, ми його просто обожнюємо. Те, чого ви можете не знати, але, можливо, ви можете уявити, що бути закутаною в його обійми — найбезпечніше місце у всьому світі. Він справжній джентльмен. З такою любов'ю віддавати і ділитися… З днем народження, коханий", — написала кохана Брюса Вілліса.
У подружжя підростають двоє доньок — Мейбл та Евелін.
Старша донька іменинника Румер тим часом показала низку архівних кадрів з батьком.
"Ти найкращий тато, на якого я могла лише сподіватися. Дякую за твою щедрість, твою дурність і серце. Лу любить тебе так сильно. З днем народження, татусю", — написала спадкоємиця Демі Мур та Брюса Вілліса.
Нагадаємо, Демі Мур на одному фото показала всіх доньок та онуку.
Також Фокус писав про хворобу доньки Брюса Вілліса.