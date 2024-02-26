Демі Мур показала нові знімки з дорослими доньками від Брюса Вілліса (фото)

Мур та Вілліс були одружені понад 10 років та стали батьками трьох дітей. Після розриву вони підтримують хороші стосунки.

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Американська акторка та модель Демі Мур показала нові фото з дорослими доньками від Брюса Вілліса. Сімейними кадрами багатодітна мама ділиться в Instagram з понад 5 млн підписників.

Зірка екрану відвідала відкриття The Frankie Shop. Для виходу у світ знаменитість обрала стильний костюм-трійку. Демі була в сірих вільних штанах, сорочці та подовженому піджаку. На її ногах були сріблясті туфлі. Волосся мама трьох дітей залишила розпущеним.

На знімках також зʼявилися Румер та Скаут — спадкоємиці Демі Мур від Брюса Вілліса. Румер, яка навесні 2023 року вперше стала мамою та народила доньку Луетту, була в білосніжному штанному костюмі. Тим часом Скат доповнювала маму в сірому костюмі, до якого додала сливову накидку.

Демі Мур

Окрім Румер та Скаут, Демі Мур та Брюс Вілліс стали батьками доньки Таллули. Колишня пара була одружена з 1987 по 2000 роки.

Наразі ж хворий на деменцію Вілліс перебуває у шлюбі з Еммою Гемінг-Вілліс. У них підростають двоє доньок — Мейбл та Евелін.

Демі Мур та Брюс Вілліс Фото: Getty Images

Мур та Вілліс підтримують хороші стосунки, особливо після встановлення діагнозу актора. Родина часто збирається разом.

Нагадаємо, Демі Мур на одному фото показала всіх доньок та онуку.

Також Фокус писав про нову роль Демі Мур.