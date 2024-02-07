Демі Мур розповіла про роботу з Томом Крузом

Зірковий дует разом працював над фільмом "Кілька хороших хлопців" 1992 року. Мур зізналася, що цей досвід був доволі цікавим.

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Мур виконує роль Енн "Бенг-Бенг" Вудворд разом із Моллі Рінгволд у ролі Джоанн Карсон із Наомі Воттс у ролі Бейб Пейлі, Хлоєю Севіньї у ролі CZ Guest та іншими.

Втім, під час розмови Демі Мур пригадала роботу над фільмом "Кілька хороших хлопців" 1992 року, у якому вона зіграла з Томом Крузом.

Демі Мур прийшла на шоу Дрю Беррімор

"Є кілька кумедних речей. По-перше, мені довелося пройти прослуховування для "Кількох хороших хлопців" — єдине, що я була на сьомому з половиною місяці вагітності, тож мені довелося піти, перевалюючись", — пригадує зірка екрану.

"Том Круз був пригнічений. Момент мухи на стіні, у великих сценах у залі суду, коли Джек Ніколсон стоїть на трибуні, вони весь день знімали в іншому напрямку. І ось я спостерігаю за цим культовим актором, цим актором, до якого я виросла з такою повагою, як він весь день працює поза камерою", — розповіла Мур.

Вона зізналася, що цей досвід назавжди залишиться з нею.

Том Круз та Демі Мур Фото: Getty Images

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