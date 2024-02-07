Деми Мур рассказала о работе с Томом Крузом

Звездный дуэт вместе работал над фильмом "Несколько хороших парней" 1992 года. Мур призналась, что этот опыт был довольно интересным.

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Мур исполняет роль Энн "Бэнг-Бэнг" Вудворд вместе с Молли Рингуолд в роли Джоанн Карсон, Наоми Уоттс в роли Бейб Пейли, Хлоей Севиньи в роли CZ Guest и другими.

Впрочем, во время разговора Деми Мур вспомнила работу над фильмом "Несколько хороших парней" 1992 года, в котором она сыграла с Томом Крузом.

Деми Мур пришла на шоу Дрю Бэрримор

"Есть несколько забавных вещей. Во-первых, мне пришлось пройти прослушивание для "Нескольких хороших парней" — единственное, что я была на седьмом с половиной месяце беременности, так что мне пришлось уйти, переваливаясь", — вспоминает звезда экрана.

"Том Круз был подавлен. Момент мухи на стене, в больших сценах в зале суда, когда Джек Николсон стоит на трибуне, они весь день снимали в другом направлении. И вот я наблюдаю за этим культовым актером, этим актером, к которому я выросла с таким уважением, как он весь день работает вне камеры", — рассказала Мур.

Она призналась, что этот опыт навсегда останется с ней.

Том Круз и Деми Мур Фото: Getty Images

Напомним, Деми Мур показала, как сейчас выглядит больной деменцией Брюс Уиллис.

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