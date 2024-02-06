Деми Мур показала всех дочерей и внучку (фото)

Накануне Таллула Уиллис отметила 30-летие. К имениннице присоединились звездная мама, сестры и племянница, однако отца, больного деменцией, на праздновании не было.

Related video

61-летняя американская актриса и модель Деми Мур показала всех дочерей от Брюса Уиллиса, 68. Семейными кадрами многодетная мама поделилась в Instagram с 5 млн подписчиков.

"Самый лучший 30-й день рождения для Таллулы! Включая момент полного круга #Ocirque — мы видели его в первый год, когда девочки были маленькими, и много раз между ними", — написала Деми.

На фото появились все наследницы от брака Брюса Уиллиса и Деми Мур — Румер, Скат и Таллула. Последняя накануне отметила 30-летие. Именно поэтому семья почти в полном составе собралась на празднование.

А на последнем кадре даже позировала первая внучка Мур и Уиллиса — Луэтта. Румер родила первенца весной 2023 года.

Деми Мур с семьей

Бывшая пара была жената с 1987 по 2000 годы. Сейчас же больной деменцией голливудский актер находится в браке с Эммой Хеминг-Уиллис. От их союза подрастают две дочери — Мейбл и Эвелин.

Брюс Уиллис с семьей Фото: Bruce Willis/Instagram

После установления диагноза тяжелой болезни вся семья довольно часто собирается вместе. Деми Мур с дочерьми присоединяется к Брюсу, его жене и детям.

Брюс Уиллис с семьей Фото: Instagram @demimoore

Напомним, Деми Мур продемонстрировала стройную фигуру в платье-блейзере.

Также Фокус писал о редком комментарии Деми Мур относительно болезни Брюса Уиллиса.