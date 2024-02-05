Демі Мур показала нове фото з хворим Брюсом Віллісом

Колишнє подружжя привітало доньку Таллулу з 30-м днем народження. Окрім неї, вони виховали ще двох спадкоємиць.

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61-річна американська акторка та модель Демі Мур показала свіжі кадри з колишнім чоловіком Брюсом Віллісом, 68. Сімейними фото зірка екрану ділиться в Instagram з 5 млн підписників.

Мур привітала доньку Таллулу з днем народження.

"Осипаємо нашу @buuski любов'ю сьогодні в її 30-річчя", — написала мама трьох дітей.

На першому фото постав хворий на деменцію Брюс Вілліс. Його оточили колишня дружина та їхня менша донька Таллула. Демі Мур позувала в чорному укороченому кардигані, джинсах та сонцезахисних окулярах. "Міцний горішок" постав у спортивному образі в темних тонах із шарфом та кепці. Тим часом іменинниця приміряла вишневі штани та темно-сіру кофту, доповнивши свій святковий образ темними окулярами.

На другому кадрі позували Скаут, Демі Мур, Таллула з бойфрендом.

Брюс Вілліс та Демі Мур з донькою Таллулою

Мур та Вілліс були одружені з 1987 по 2000 роки. Від зіркового союзу підростають троє доньок — 30-річна Таллула, 35-річна Румер та 32-річна Скаут. Навесні 2023 року старша спадкоємиця експодружжя народила первістка — доньку Луетту.

Брюс Вілліс з онукою Фото: Instagram @rumerwillis

Наразі голівудський актор одружений з Еммою Гемінг-Вілліс, з якою вони виховують двох доньок — Мейбл та Евелін.

Брюс Вілліс з родиною Фото: emmahemingwillis/instagram

Нагадаємо, Демі Мур дала пораду родинам хворих на деменцію людей.

Також Фокус писав про те, як Демі Мур відчуває себе в ролі бабусі.