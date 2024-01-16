Демі Мур зізналася, як їй бути бабусею

У новому статусі актриса почувається дуже комфортно. За її словами, навколо дітей існує багато кліше, які не відповідають дійсності.

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61-річна голлівудська акторка Демі Мур зізналася, що після того, як її 35-річна донька Румер народила первістка Луетту Айслі, вона в захваті від свого нового статусу бабусі. Про це зірка розповіла в бесіді з E! News.

За її словами, їй дуже подобається гратися з онукою перед тим, як знову віддати її мамі.

"Вона просто справжня радість. Це дійсно все кліше. Ви отримаєте все задоволення і радість, зможете рано лягти спати і добре виспатися", — заявила знаменитість.

Румер народила Луетту у квітні 2023 року. Батьком дівчинки є музикант Дерек Річард Томас.

Демі Мур у колі своєї родини

"Ви змінили моє життя найглибшим чином. Для мене велика честь і привілей бути твоєю Матір'ю, і я завжди буду робити для тебе все і вся", — написала Мур незабаром після народження онуки.

Сама Румер також говорить про те, що з появою доньки все стало кардинально іншим.

"Чесно кажучи, стати мамою — це досвід, про який я мріяла все своє життя. І що було неймовірно, так це те, що Лу набагато перевершила всі очікування, будь-яку ідею або мрію, які у мене могли бути. Діти чудові, і ці чарівні маленькі істоти справді можуть бути свідками і бути поруч із ними, коли вони пізнають світ, це неймовірно", — зізналася дівчина.

Що стосується імені доньки, то воно є даниною поваги її дідові, Брюсу Віллісу, який страждає на лобно-скроневу деменцію. Малятко назвали на честь двох його улюблених співаків.

"Мені завжди подобалося ім'я Лу, тому я думала, що воно підійде як для хлопчика, так і для дівчинки, але потім, коли ми дізналися, що вона дівчинка, ми придумали Луетту. Ми хотіли дати їй вибір, і улюблені співаки мої та мого батька — Лу = Луї Армстронг, Етта = Етта Джеймс, Айслі = Isley Brothers", — пояснила Румер.

Раніше Фокус писав, що Демі Мур показала, в якому стані перебуває Брюс Вілліс.