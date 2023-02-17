"Ліків від цієї хвороби немає": родина Брюса Вілліса озвучила точний діагноз актора

Люди з таким діагнозом можуть прожити від 7 до 13 років. Хвороба швидко прогресує і сьогодні поки що не лікується.

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67-річний Брюс Вілліс нарешті почув остаточний діагноз лікарів, які майже через рік заявили, що в нього — лобово-скронева деменція. Про це на своїй сторінці повідомила дружина знаменитості Емма Гемінґ-Вілліс.

"З того часу, як навесні 2022 року ми оголосили Брюсу діагноз афазії, його стан прогресував, і тепер у нас є більш конкретний діагноз: лобово-скронева деменція (відома як ЛСД). На жаль, проблеми зі спілкуванням — лише один із симптомів хвороби, з якою стикається Брюс. Хоча це болісно, нарешті отримати чіткий діагноз — це полегшення", — розповіла жінка, подякувавши шанувальникам за ту любов і турботу, яку вже рік відчуває Брюс і вся його родина. Аналогічне повідомлення з'явилося і на сторінці колишньої дружини актора Демі Мур.

За словами жінок, ЛСД є найпоширенішою формою деменції у людей молодших за 60 років.

"У людей молодших 60 років ЛСД є найбільш поширеною формою деменції і оскільки на встановлення діагнозу можуть піти роки, ЛСД, ймовірно, набагато поширеніша, ніж ми знаємо. Сьогодні немає ліків від цієї хвороби, і ми сподіваємося, що ця реальність може змінитися в найближчі роки. У міру прогресування стану Брюса ми сподіваємось, що увага засобів масової інформації буде зосереджена на тому, щоб пролити світло на цю хворобу", — йдеться у заяві сім'ї.

Афазія, що спостерігалася у Вілліса, — наслідок хвороби. За словами фахівців, Брюс має одну з найскладніших форм деменції, так звану хворобу Піка. Це варіант сенільної деменції з атрофічними змінами, що локалізуються переважно у скроневих і лобових ділянках мозку. Клінічно проявляється порушенням поведінки з асоціальними нахилами та розгальмовуванням інстинктів, що прогресує розпадом когнітивних функцій.

Середня тривалість життя людини із таким діагнозом становить від 7 до 13 років, хвороба швидко прогресує. Згідно з вебсайтом NHS Великої Британії, лобово-скронева деменція є "незвичайною" формою захворювання, що викликає у хворого проблеми з поведінкою та мовленням. Симптоми також враховують повільні або скуті рухи, втрату контролю над сечовим міхуром або кишечником (хоча це, як правило, відбувається пізніше) та м'язову слабкість.

Брюс Вілліс прославився на весь світ після зйомок у таких блокбастерах як "Міцний горішок", "Шосте почуття", "Армагеддон" та "Кримінальне чтиво". Він був номінований на п'ять "Золотих глобусів", вигравши один за "Місячне світло", а також на три премії "Еммі", з яких отримав дві.

Раніше Фокус писав, що дружина Вілліса відверто розповіла, як переживає хворобу чоловіка. Сам Вілліс весь час проводить із рідними, лише зрідка виходячи на прогулянки із друзями.