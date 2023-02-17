"Лекарств от этой болезни нет": семья Брюса Уиллиса озвучила точный диагноз актера

Люди с таким диагнозом могут прожить от 7 до 13 лет. Болезнь быстро прогрессирует и на сегодня пока что не лечится.

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67-летний Брюс Уиллис наконец-то услышал окончательный диагноз врачей, которые спустя почти год заявили, что у него – лобно-височная деменция. Об этом на своей странице сообщила супруга знаменитости Эмма Хеминг Уиллис.

"С тех пор как весной 2022 года мы объявили Брюсу диагноз афазии, его состояние прогрессировало, и теперь у нас есть более конкретный диагноз: лобно-височная деменция (известная как ЛВД). К сожалению, проблемы с общением — лишь один из симптомов болезни, с которой сталкивается Брюс. Хотя это болезненно, наконец получить четкий диагноз — это облегчение", – рассказала женщина, поблагодарив поклонников за ту любовь и заботу, которую уже год чувствует Брюс и вся его семья. Аналогичное сообщение появилось и на странице бывшей жены актера Деми Мур.

По словам женщин, ЛВД является наиболее распространенной формой деменции у людей моложе 60 лет.

"У людей моложе 60 лет ЛВД является наиболее распространенной формой деменции и поскольку на постановку диагноза могут уйти годы, ЛВД, вероятно, гораздо более распространена, чем мы знаем. Сегодня нет лекарств от этой болезни, и мы надеемся, что эта реальность может измениться в ближайшие годы. По мере прогрессирования состояния Брюса мы надеемся, что внимание средств массовой информации будет сосредоточено на том, чтобы пролить свет на эту болезнь", – говорится в заявлении семьи.

Афазия, которая наблюдалась у Уиллиса, – следствие болезни. По словам специалистов, у Брюса – одна из самых сложных форм деменции, так называемая болезнь Пика. Это вариант сенильной деменции с атрофическими изменениями, локализующимися преимущественно в височных и лобных долях мозга. Клинически проявляется нарушением поведения с асоциальными наклонностями и растормаживанием инстинктов, прогрессирующим распадом когнитивных функций.

Средняя продолжительность жизни человека с таким диагнозом составляет от 7 до 13 лет, болезнь быстро прогрессирует. Согласно веб-сайту NHS Великобритании, лобно-височная деменция является "необычной" формой заболевания, вызывающей у больного проблемы с поведением и речью. Симптомы также включают медленные или скованные движения, потерю контроля над мочевым пузырем или кишечником (хотя это, как правило, происходит позже) и мышечную слабость.

Брюс Уиллис прославился на весь мир после съемок в таких блокбастерах как "Крепкий орешек", "Шестое чувство", "Армагеддон" и "Криминальное чтиво". Он также был номинирован на пять "Золотых глобусов", выиграв один за "Лунный свет", а также на три премии "Эмми", из которых получил две.

Ранее Фокус писал, что жена Уиллиса откровенно рассказала, как переживает болезнь мужа. Сам Уиллис все время проводит с родными, лишь изредка выходя на прогулки с друзьями.