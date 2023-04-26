Дочка Брюса Вілліса й Демі Мур народила первістка (фото)

Старша дочка колишньої пари народила свою першу дитину.

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34-річна дочка голлівудської легенди Брюса Вілліса, 34-річна Румер, повідомила радісну новину про народження первістка 18 квітня. У своєму Instagram-акаунті вона опублікувала фотографію новонародженої дочки, яка спить.

Аткорка та її коханий Дерек Річард Томас розповіли, що назвали дівчинку Луеттою Іслі Томас Вілліс.

"Ти чиста магія, — написала під знімком Вілліс. — Народилася вдома у вівторок, 18 квітня. Ти більше, ніж ми будь-коли мріяли".

Румер уперше натякнула на свої стосунки з Томасом у травні 2022 року, назвавши його одним із "найталановитіших співаків і авторів пісень, яких вона чула за дуже довгий час".

Про свою вагітність Румер повідомила в грудні, завантаживши серію зображень, на яких її кавалер кладе голову їй на живіт. Того ж місяця вона відсвяткувала шість років тверезості й поділилася в соціальних мережах фотографією, на якій вона ще маленька на гойдалках у дворі.

Також Фокус писав, що до Дня святого Валентина Дерек Річард Томас поділився в соцмережі фотографіями коханої, а також відео, на якому вона демонструє свій живіт, що округлився, у дзеркалі.