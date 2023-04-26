Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур родила первенца (фото)

Старшая дочь бывшей пары родила своего первого ребенка.

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34-летняя дочь голливудской легенды Брюса Уиллиса, 34-летняя Румер, сообщила радостную новость о рождении первенца 18 апреля. В своем Instagram-аккаунте она опубликовала фотографию спящей новорожденной дочери.

Актриса и ее возлюбленный Дерек Ричард Томас рассказали, что назвали девочку Луэттой Исли Томас Уиллис.

"Ты чистая магия, — написала под снимком Уиллис. — Родилась дома во вторник, 18 апреля. Ты больше, чем мы когда-либо мечтали".

Румер впервые намекнула на свои отношения с Томасом в мае 2022 года, назвав его одним из "самых талантливых певцов и авторов песен, которых она слышала за очень долгое время".

О своей беременности Румер сообщила в декабре, загрузив серию изображений, на которых ее кавалер кладет голову ей на живот. В том же месяце она отпраздновала шесть лет трезвости и поделилась в социальных сетях фотографией, на которой она еще малышкой на качелях во дворе.

Также Фокус писал, что ко Дню святого Валентина Дерек Ричард Томас поделился в соцсети фотографиями возлюбленной, а также видео, на котором она демонстрирует свой округлившийся живот в зеркале.