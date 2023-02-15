Беременная дочь Брюса Уиллиса показала отца своего ребенка

Румер демонстрирует округлившийся живот и признается в любви своему бойфренду.

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Старшая дочь голливудской легенды Брюса Уиллиса, 34-летняя Румер, в счастливом ожидании первенца, отцом которого является ее бойфренд Дерек Ричард Томас. Последний ко Дню святого Валентина поделился в соцсети фотографиями возлюбленной, а также видео, на котором она демонстрирует свой округлившийся живот в зеркале.

"Руби Рю! Я люблю тебя, дорогая, я люблю тебя! Ты лучший партнер, о котором я когда-либо мог мечтать, мне нравится быть рядом с тобой. Спасибо, что верила в мои мечты, смеялась над моими шутками и всегда подыгрывала. Я так рад, что ты такая, какая ты есть. Ты действительно такая добрая, веселая, талантливая, умная, сексуальная и мудрая. Ты изменила мою жизнь навсегда, и в лучшую сторону. Я безмерно благодарен за то, что мы вместе создали семью. Спасибо за то, что вырастили нашего ребенка с нуля, я очень уважаю и благоговею перед тобой в этом путешествии. Мы работаем вместе, но всю тяжелую работу берешь на себя ты, а я просто подбадриваю тебя, кормлю тебя тако и ценю тебя. Мне не терпится потанцевать на кухне с нашим малышом! Я хочу поблагодарить тебя… за то, что позволила мне… быть собой… снова… ❤️ @rumerwillis Я люблю тебя до чертиков!", – написал Дерек.

Первой слова мужчины прокомментировала та, кому они были адресованы.

"Я очень сильно люблю тебя!" – отметила Румер.

У себя на странице будущая мама тоже разместила публикацию, посвященную своему мужчине, поделившись несколькими его фото.

"Мой милый человек @derekrichardthomas, я не знала, что любовь может быть такой. Я никогда не была так счастлива в своей жизни. Ты делаешь все более веселым, бестолковым и радостным. Ты так хорошо заботишься о моем сердце. Твои юмор и смех – это то, за что я так глубоко благодарна, и это действительно заставило меня влюбиться в тебя. Спасибо за то, что ты был моим партнером в преступлении, моим доверенным лицом, моим лучшим другом и всегда говорил "да" приключениям и бросал мне вызов быть лучшей версией себя. Спасибо, что сделал меня мамой и был моим партнером в этом диком путешествии к материнству. Ты уже так хорошо заботишься обо мне и нашем малыше. Нам так повезло любить тебя", – говорится в посте.

Мачеха Румер Эмма Хеминг Уиллис была одной из первых, кто прокомментировал это, написав "О, как мило" с помощью смайликов в виде сердечек.

О своей беременности Румер сообщила в декабре, загрузив серию изображений, на которых ее кавалер кладет голову ей на живот. В том же месяце она отпраздновала шесть лет трезвости и поделилась в социальных сетях фотографией, на которой она еще малышкой на качелях во дворе.

Ребенок станет первым для Румер. Он также будет первым внуком (или внучкой) для Деми Мур и Брюса Уиллиса.