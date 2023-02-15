Вагітна дочка Брюса Вілліса показала батька своєї дитини

Румер демонструє округлий живіт та зізнається у коханні своєму бойфренду.

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Старша дочка голлівудської легенди Брюса Вілліса, 34-річна Румер, у щасливому очікуванні первістка, батьком якого є її бойфренд Дерек Річард Томас. Останній до Дня святого Валентина поділився в соцмережі фото коханої, а також відео, на якому вона демонструє свій округлий живіт у дзеркалі.

"Рубі Рю! Я люблю тебе, люба, я люблю тебе! Ти найкращий партнер, про якого я коли-небудь міг мріяти, мені подобається бути поряд із тобою. Дякую, що вірила в мої мрії, сміялася з моїх жартів і завжди підігравала. Я так радий, що ти така, яка ти є. Ти справді така добра, весела, талановита, розумна, сексуальна і мудра. Ти змінила моє життя назавжди, і на краще. Я безмежно вдячний за те, що ми разом створили сім'ю. Дякую за те, що виростили нашу дитину з нуля, я дуже поважаю і благоговію перед тобою в цій подорожі. Ми працюємо разом, але всю важку роботу береш на себе ти, а я просто підбадьорюю тебе, годую тебе тако і ціную тебе. Мені не терпиться потанцювати на кухні з нашим малюком! Я хочу подякувати тобі… за те, що дозволила мені… бути собою… знову… ❤️ @rumerwillis Я люблю тебе до чортиків!" — написав Дерек.

Першою слово чоловіка прокоментувала та, кому вони були адресовані.

"Я дуже сильно люблю тебе!" — зазначила Румер.

У себе на сторінці майбутня мама теж розмістила публікацію, присвячену своєму чоловікові, поділившись кількома його фото.

"Моя милий чоловік @derekrichardthomas, я не знала, що кохання може бути таким. Я ніколи не була така щаслива у своєму житті. Ти робиш все більш веселим, безглуздим і радісним. Ти так добре дбаєш про моє серце. Твій гумор і сміх — це те, за що я так глибоко вдячна, і це дійсно змусило мене закохатися в тебе. Дякую за те, що ти був моїм партнером у злочині, моєю довіреною особою, моїм найкращим другом і завжди говорив "так" пригодам і кидав мені виклик бути найкращою версією себе. Дякую, що зробив мене мамою і був моїм партнером у цій дикій подорожі до материнства. Ти вже так добре дбаєш про мене і нашого малюка. Нам пощастило любити тебе", — йдеться у дописі.

Мачуха Румер Емма Гемінґ-Вілліс була однією з перших, хто прокоментував це, написавши "О, як мило" за допомогою смайликів у вигляді сердець.

Про свою вагітність Румер повідомила у грудні, завантаживши серію зображень, на яких її кавалер кладе голову їй на живіт. Того ж місяця вона відсвяткувала шість років тверезості та поділилася у соціальних мережах фото, на якому вона ще малечею катається на гойдалках у дворі.

Дитина стане першою для Румер. Вона також буде першим онуком (або онукою) для Демі Мур та Брюса Вілліса.