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Стиль життя

Донька Брюса Вілліса розповіла, як він вплинув на вибір імені онуки

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Фото: Instagram @rumerwillis | Брюс Вілліс з онукою Луеттою

Дівчинка народилася навесні 2023 року.

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35-річна американська акторка Румер Вілліс зізналася, як вона вшанувала свого батька Брюса Вілліса, 68, іменем дочки. Про це спадкоємиця "міцного горішка" розповіла в Instagram.

У квітні Румер народила свою першу доньку Луетту Айлі Томас Вілліс від бойфренда Дерека Річарда Томаса.

Під час сесії запитань і відповідей в Instagram зірка "Одного разу в Голлівуді" пояснила, як вона придумала ім’я своїй доньці.

"Її ім’я — це суміш речей, які я люблю", — пояснив Румер. "Мені завжди подобалося ім’я Лу, тому я думала про нього як для хлопчика, так і для дівчинки, але потім, коли ми дізналися, що вона дівчинка, ми придумали Луетту".

Вона продовжила: "Ми хотіли дати їй варіанти, і наші з татом улюблені співаки Лу (Луї Армстронг), Етта (Етта Джеймс) [і] Айлі (Isley Brothers)".

Румер Вілліс з донькою Fullscreen
Румер Вілліс з донькою
Фото: Скриншот

У лютому 2023 Брюсу Віллісу поставили діагноз лобно-скронева деменція. Наразі вся родина підтримує актора, включаючи його колишню дружину Демі Мур, 61 рік, дочок Румер і Таллулу, 29 років, і Скаут, 32 роки, а також його дружину Емму Гемінг, 45 років, і їхніх доньок Мейбл, 11 років, і Евелін, 9 років.

Раніше джерела повідомили Us Weekly, що "ніхто не знає, скільки часу залишилося у Брюса, тому вони вбирають у себе кожну хвилину, проведену з ним".

Онука Брюса Вілліса

Нагадаємо, колега Брюса Вілліса розповів про їхню останню зустріч.

Також Фокус писав про радісну новину в родині Брюса Вілліса.