Дочь Брюса Уиллиса рассказала, как он повлиял на выбор имени внучки

Девочка родилась весной 2023 года.

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35-летняя американская актриса Румер Уиллис призналась, как она почтила своего отца Брюса Уиллиса, 68, именем дочери. Об этом наследница "крепкого орешка" рассказала в Instagram.

В апреле 2023 Румер родила свою первую дочь Луэтту Айли Томас Уиллис от бойфренда Дерека Ричарда Томаса.

Во время сессии вопросов и ответов в Instagram звезда "Однажды в Голливуде" объяснила, как она придумала имя своей дочери.

"Ее имя — это смесь вещей, которые я люблю", — объяснил Румер. "Мне всегда нравилось имя Лу, поэтому я думала о нем как для мальчика, так и для девочки, но потом, когда мы узнали, что она девочка, мы придумали Луэтту".

Она продолжила: "Мы хотели дать ей варианты, и наши с папой любимые певцы Лу (Луи Армстронг), Этта (Этта Джеймс) [и] Айли (Isley Brothers)".

Румер Уиллис с дочерью Фото: Скріншот

В феврале 2023 года Брюсу Уиллису поставили диагноз лобно-височная деменция. В настоящее время вся семья поддерживает актера, включая его бывшую жену Деми Мур, 61 год, дочерей Румер и Таллулу, 29 лет, и Скаут, 32 года, а также его жену Эмму Хеминг, 45 лет, и их дочерей Мейбл, 11 лет, и Эвелин, 9 лет.

Ранее источники сообщили Us Weekly, что "никто не знает, сколько времени осталось у Брюса, поэтому они впитывают в себя каждую минуту, проведенную с ним".

Внучка Брюса Уиллиса

Напомним, коллега Брюса Уиллиса рассказал об их последней встрече.

Также Фокус писал о радостной новости в семье Брюса Уиллиса.