Дочь Брюса Уиллиса поделилась радостной новостью

Дочь актера, Румер Уиллис, призналась, что в их доме все эпизоды сериала "Детективное агентство "Лунный свет" хранились на видеокассетах, затертые до дыр.

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Румер Уиллис, дочь неизлечимо больного актера Брюса Уиллиса, рассказала People, что знаменитый детективный сериал "Детективное агентство "Лунный светʼ", который прославил ее отца, теперь транслируется стриминговым сервисом Hulu.

Во время посещения премьеры "Love Real Live" в Центре исполнительских искусств Уоллис Анненберг в Беверли-Хиллз Румер призналась, что вся семья очень счастлива.

По ее словам, она взволнована, что этот проект теперь смогут увидеть очень много людей.

"Мы были в экстазе, за гранью экстаза, потому что раньше мы смотрели его буквально на видеокассете. У моего отца был шкаф, и все эпизоды были буквально до краев заполнены на видеокассете. И поэтому иметь возможность иметь время и не искать его на YouTube, а смотреть его в любое время – это такая радость", – сказала она.

"Детективное агентство "Лунный светʼ" – комедийно-драматический телесериал, который транслировался на канале ABC с марта 1985 по май 1989 года. Помимо 68-летнего Брюса в роли детектива Дэвида Аддисона, в проекте также снимались Сибилл Шепард в роли Мэдолин "Мэдди" Хейс, Эллис Бизли в роли Агнес ДиПесто и Кертис Армстронг в роли Герберта Виолы.

В сериале рассказывается о делах бывшей модели (Шепард) и детектива (Брюс), управляющих частным детективным агентством.

Самые смешные моменты сериала "Лунный свет"

67-серийный фильм завоевал множество премий, среди которых "Золотой глобус", "Выбор народа" и "Эмми" в области творческих искусств Primetime. Он также получил единственную премию "Эмми" в 1987 году, когда Брюс стал лучшим актером драматического сериала.

Подробно рассказывая, что роль ее отца в сериале "всегда была одной из любимых вещей, которые он когда-либо делал", Румер также сообщила, что она видит отблески знаменитого папы в своей маленькой дочери Луэтте, которая родилась в апреле 2023 года.

"Каждый раз, когда на ее лице появляется суровое и проницательное выражение, я вижу только Брюса Уиллиса. У моего отца – особенно в "Лунном свете" – есть маленькая ухмылка, этот очень озорной огонек в глазах, и я так много вижу в ней этого".

Ранее Фокус писал, что друг Брюса Уиллиса Гленн Кэрон заявил, что актер теряет "радость жизни" и "речевые навыки".