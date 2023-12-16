"Тепер я плачу": колега Брюса Вілліса розповів, як пройшла їхня остання зустріч (відео)

Деворо Вайт грав водія лімузина в культовому бойовику.

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Актор Деворо Вайт, який разом із Брюсом Віллісом грав у культовому різдвяному бойовику "Міцний горішок" 1988 року, розповів про останню зустріч із ним. Актори зустрічалися перед тим, як Віллісу поставили діагноз афазія. Про це пише Daily Mail.

Деворо Вайт зіграв водія лімузина на ім'я Аргайл у бойовику. Колеги возз'єдналися під час зйомок рекламного ролика 2020 року.

Вайт і Вілліс знімали рекламний ролик Advance Auto Parts, що просуває автомобільні акумулятори DieHard: вони обіймалися і сміялися разом, як у старі добрі часи.

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Їхнє возз'єднання відбулося за два роки до того, як сім'я Брюса оголосила, що він кидає кар'єру в кіно після того, як йому поставили діагноз афазія.

Розповідаючи про їхнє довгоочікуване возз'єднання, Деворо розповів: "Отже, я стою на знімальному майданчику і розмовляю з художником з костюмів, і тут хтось ляскає мене по плечу і каже: "Аргайл?". Я обернувся, і це був Брюс".

Актор згадав, що вони обмінялися жартами, а потім почали сміятися.

Деворо Вайт Фото: Variety

"Ми обійнялися і все. Ось що сталося. Досвід був приголомшливим. О, це було приголомшливо", — за словами Вайта, вони з Віллісом давно не бачилися, але він намагається стежити за новинами про нього.

За його словами, саме Брюс Вілліс дав старт його кар'єрі, тому він відчуває до нього "співчуття і повагу".

Трейлер фільму "Міцний горішок"

Коли його запитали, що б він сказав Брюсу, якби міг зараз із ним поспілкуватися, Деворо зазначив: "Я б сказав, що ви не тільки чесна людина, але також ви людина, яка зіграла важливу роль у моєму житті, і я дуже вам вдячний. Для мене велика честь зустрітися з вами і працювати з вами... і тепер я плачу".

Фільм "Міцний горішок" досі залишається одним із найпопулярніших фільмів для перегляду на Різдво. І хоч його бюджет був лише 25 мільйонів доларів, збори склали понад 150 мільйонів. Актори під час зйомок імпровізували та веселилися.

Фото: Скриншот

Сам Деворо після говорив, що й уявити собі не міг, наскільки бойовик Джона Мактірнана стане популярним.

Нагадаємо, нині про Брюса Вілліса піклується його 48-річна дружина Емма Гемінг, з якою у нього є дві молодші доньки: Мейбл, 11 років, і Евелін, дев'ять років.

У нього також є три дорослі дочки — Румер, 35 років, Скаут, 32 роки, і Таллула, 29 років, від його колишньої дружини Демі Мур, яка підтримує дружні стосунки як з ним, так і з Еммою.

У лютому цього року сім'я Брюса оголосила, що в нього діагностовано лобно-скроневу деменцію (ЛВС) — рідкісну форму деменції, що спричиняє погіршення поведінки, втрату особистості та мовлення.

У спільній заяві вони сказали: "На жаль, проблеми зі спілкуванням — це лише один із симптомів хвороби, з яким стикається Брюс. Оскільки стан Брюса погіршується, ми сподіваємося, що всю увагу засобів масової інформації можна буде зосередити на тому, щоб пролити світло на цю хворобу, яка потребує набагато більшої уваги та досліджень".