Деми Мур показала новые снимки со взрослыми дочерьми от Брюса Уиллиса (фото)

Мур и Уиллис были женаты более 10 лет и стали родителями троих детей. После разрыва они поддерживают хорошие отношения.

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Американская актриса и модель Деми Мур показала новые фото со взрослыми дочерьми от Брюса Уиллиса. Семейными кадрами многодетная мама делится в Instagram с более 5 млн подписчиков.

Звезда экрана посетила открытие The Frankie Shop. Для выхода в свет знаменитость выбрала стильный костюм-тройку. Деми была в серых свободных брюках, рубашке и удлиненном пиджаке. На ее ногах были серебристые туфли. Волосы мама троих детей оставила распущенными.

На снимках также появились Румер и Скаут — наследницы Деми Мур от Брюса Уиллиса. Румер, которая весной 2023 года впервые стала мамой и родила дочь Луэтту, была в белоснежном брючном костюме. Между тем Скат дополняла маму в сером костюме, к которому добавила сливовую накидку.

Деми Мур

Кроме Румер и Скаут, Деми Мур и Брюс Уиллис стали родителями дочери Таллулы. Бывшая пара была жената с 1987 по 2000 годы.

Сейчас же больной деменцией Уиллис находится в браке с Эммой Хеминг-Уиллис. У них подрастают две дочери — Мейбл и Эвелин.

Деми Мур и Брюс Уиллис Фото: Getty Images

Мур и Уиллис поддерживают хорошие отношения, особенно после установления диагноза актера. Семья часто собирается вместе.

Напомним, Деми Мур на одном фото показала всех дочерей и внучку.

Также Фокус писал о новой роли Деми Мур.