Деми Мур сыграет новую роль

Деми Мур сыграет в сериале "Лэндман" Ками, жену одного из самых влиятельных нефтяников Техаса и друга Томми Норриса (которого играет Билли Боб Торнтон). Съемки проекта уже стартовали.

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61-летняя американская актриса переживает новый пик творческой карьеры. Не успев сняться в сериале "Трумен Капоте против лебедей", она присоединилась к актерскому составу сериала Paramount + "Лэндман" Тейлора Шеридана, сообщает Еxpress.

Автор "Йеллоустона" Шеридан написал новый проект с подкастером Кристианом Уоллесом. Деми сыграет в нем Ками, жену одного из самых влиятельных нефтяников Техаса и друга Томми Норриса (которого играет Билли Боб Торнтон).

По словам президента и генерального директора Showtime/MTV Entertainment Studios Криса Маккарти, Деми Мур – "знаковый и выдающийся талант".

"Мы очень рады, что она присоединилась к Билли Бобу Торнтону и звездному составу "Лэндмана", нашего следующего эпического сериала Тейлора Шеридана", – заявил он.

Действие фильма "Лэндман", как и "Йеллоустоун", происходит в наши дни и вдохновлено популярным подкастом Boomtown, в котором рассказывается о нефтяном буме XXI века в западном Техасе. Это "история о хулиганах и диких миллиардерах, разжигающих такой большой бум, что он меняет наш климат, нашу экономику и нашу геополитику".

Шеридан также выступит исполнительным продюсером сериала через свою продюсерскую компанию Bosque Ranch.

В Форт-Уэрте, штат Техас, в настоящее время уже идут съемки фильма "Лэндман", хотя официальная дата релиза еще не известна.

Деми Мур сделала себе имя в Голливуде, снявшись в таких крупных блокбастерах, как "Алая буква", "Раскрытие", "Солдат Джейн", "Призрак", "Несколько хороших парней" и "Непристойное предложение". Она также работала продюсером и актрисой озвучивания подкаста QCode "Dirty Diana", который будет адаптирован в сериал, где сыграет Мур.

Ранее Фокус писал, что Деми Мур рассказала о своей работе с Томом Крузом.