Деми Мур поздравила Брюса Уиллиса с днем рождения (фото)

19 марта 2024 года больной деменцией актер отметил 69-й день рождения. К нему обратились самые близкие люди.

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61-летняя американская актриса Деми Мур поздравила бывшего мужа Брюса Уиллиса с 69-летием. Снимками с именинником звезда экрана делится в Instagram с более 5 млн подписчиков.

"С днем рождения, БУ! Мы любим тебя и бесконечно благодарны за тебя", — написала Деми Мур.

В частности, она показала недавнее фото с больным деменцией актером, снимок "крепкого орешка" с пока единственной внучкой Луэттой и архивный кадр Брюса с тремя дочерьми от Деми Мур — Румер, Скаут и Таллулой.

Брюс Уиллис отметил 69-летие

"Спасибо за любящий пример воспитания детей даже после развода. Вы помогаете своим детям больше, чем думаете", "С днем рождения, милый Брюс!", "Их отношения — самая милая вещь", — присоединяются к поздравлениям Уиллиса фолловеры Деми в соцсети.

Пара была в браке с 1987 по 2000 годы. Они трижды стали родителями и уже даже дедушкой и бабушкой. Весной 2023 года старшая дочь экс-супругов Румер родила дочь Луэтту.

Брюс Уиллис с внучкой Фото: Instagram @rumerwillis

Вторая жена голливудского актера Эмма Хеминг-Уиллис также публично поздравила именинника.

"Как и вы, мы его просто обожаем. То, чего вы можете не знать, но, возможно, вы можете представить, что быть закутанной в его объятия — самое безопасное место во всем мире. Он настоящий джентльмен. С такой любовью отдавать и делиться... С днем рождения, любимый", — написала возлюбленная Брюса Уиллиса.

Брюс Уиллис с дочерью

У супругов подрастают две дочери — Мейбл и Эвелин.

Старшая дочь именинника Румер тем временем показала ряд архивных кадров с отцом.

"Ты лучший папа, на которого я могла только надеяться. Спасибо за твою щедрость, твою глупость и сердце. Лу любит тебя так сильно. С днем рождения, папочка", — написала наследница Деми Мур и Брюса Уиллиса.

Брюс Уиллис со старшей дочерью

Напомним, Деми Мур на одном фото показала всех дочерей и внучку.

Также Фокус писал о болезни дочери Брюса Уиллиса.