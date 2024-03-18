У дочери тяжелобольного Брюса Уиллиса также диагностировали неизлечимую болезнь

Таллула Уиллис откровенно рассказала, что не знала о своем диагнозе до лета 2023 года. После того, как она узнала, ее жизнь изменилась.

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30-летняя младшая дочь звездной пары Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллула Уиллис рассказала о неизлечимом диагнозе, который недавно установили врачи. Об этом дочь написала у себя на странице в инстаграм опубликовав архивное видео с отцом.

Пост она подписала словами "Скажи мне, что ты аутист, не говоря, что ты аутист". Такой подписью девушка озадачила подписчиков, которые сразу же начали спрашивать о состоянии ее здоровья.

Фото: Getty Images

Один из поклонников прокомментировал видео словами: "Не знаю, какой частью вашего путешествия вы поделились, но хотел бы прочитать больше. Вы смелые и вдохновляющие, и это очень приятное видео".

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Фото: Getty Images

В ответ девушка призналась, что летом 2023 года она узнала, что болеет аутизмом (по данным Википедии это расстройство развития, которое влияет на общение и поведение. Ранняя диагностика и вмешательство могут помочь людям с аутизмом вести полноценную и продуктивную жизнь).

"На самом деле это первый раз, когда я публично поделилась своим диагнозом. Узнала этим летом, и это изменило мою жизнь", — написала девушка.

Напомним, ранее мы писали, семья Брюса Уиллиса озвучила точный диагноз актера. Кроме этого, Фокус писал, жена Брюса Уиллиса сделала неожиданное признание об отношениях мужа и Деми Мур.