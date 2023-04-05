Жена Брюса Уиллиса сделала неожиданное признание об отношениях мужа и Деми Мур

По словам Эммы Хеминг, Брюс и Деми ей нравились как пара.

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44-летняя жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг, которая очень дружна с бывшей супругой актера Деми Мур, в сторис Instagram призналась, что ей очень нравились Деми и Брюс, когда они были парой. Женщина опубликовала черно-белое фото, где Уиллис и Мур – совсем еще молодые и стоят в обнимку.

"Мне они тоже понравились вместе", – написала Эмма, недавно отметившая 14-ую годовщину брака.

Деми Мур и Брюс Уиллис, 1993 год Фото: emmahemingwillis/instagram

Это фото пары сделано на открытии ресторана Planet Hollywood в торговом центре Mall of America в Блумингтоне, штат Миннесота, 12 декабря 1993 года. Брюс и Деми были женаты с 1987 по 2000 год, у них трое дочерей: 34-летняя Румер, 31-летняя Скаут и 29-летняя Таллула.

На Эмме Уиллис женился в 2009 году. Супруги воспитывают 11-летнюю Мэйбл и восьмилетнюю Эвелин.

Брюс и Деми оставались близкими на протяжении многих лет и даже в одном доме провели период самоизоляции во время пандемии коронавируса. Бывшая и нынешняя супруги актера отлично ладят.

Сейчас женщины сблизило общее горе. У Брюса диагностировали лобно-височную деменцию, и его состояние все больше ухудшается. На день рождения знаменитости вся семья собралась, чтобы поздравить его, и Деми опубликовала трогательные кадры, где видно, сколько любви дарят Уиллису его близкие.

Ранее Фокус писал, что Эмма Хеминг показала, как они с мужем повторили клятвы верности, спустя 10 лет после свадьбы. На церемонии присутствовала Деми Мур с дочерьми.