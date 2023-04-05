Дружина Брюса Вілліса зробила несподіване зізнання про стосунки чоловіка та Демі Мур

За словами Емми Хемінг, Брюс та Демі їй подобалися як пара.

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44-річна дружина Брюса Вілліса Емма Хемінг, яка товаришує з колишньою дружиною актора Демі Мур, у сторіс Instagram зізналася, що їй дуже подобалися Демі та Брюс, коли вони були парою. Жінка опублікувала чорно-біле фото, де Вілліс та Мур – зовсім ще молоді і стоять, обіймаючись.

"Мені вони теж сподобалися разом", — написала Емма, яка нещодавно відзначила 14-ту річницю шлюбу.

Демі Мур та Брюс Вілліс, 1993 рік Фото: emmahemingwillis/instagram

Це фото пари зроблено на відкритті ресторану Planet Hollywood у торговому центрі Mall of America у Блумінгтоні, штат Міннесота, 12 грудня 1993 року. Брюс і Демі були одружені з 1987 по 2000 рік, у них троє дочок: 34-річна Румер, 31-річна Скаут та 29-річна Таллула.

На Еммі Вілліс одружився у 2009 році. Подружжя виховує 11-річну Мейбл та восьмирічну Евелін.

Брюс та Демі залишалися близькими протягом багатьох років і навіть в одному будинку провели період самоізоляції під час пандемії коронавірусу. Колишня і нинішня дружини актора чудово ладнають.

Нині жінок зблизило спільне горе. У Брюса діагностували лобно-скроневу деменцію, і його стан дедалі більше погіршується. На день народження знаменитості вся родина зібралася, щоб привітати його, і Демі опублікувала зворушливі кадри, де видно, скільки любові дарують Віллісу його близькі.

Раніше Фокус писав, що Емма Хемінг показала, як вони з чоловіком повторили клятви вірності через 10 років після весілля. На церемонії була присутня Демі Мур із дочками.