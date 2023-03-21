Дуже багато любові. Демі Мур показала нові фото хворого Брюса Вілліса

День народження актора пройшов у дуже теплій обстановці, про що говорять фотографії, сповнені любові.

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68-й день народження американського актора Брюса Вілліса став приводом для його рідних поділитися новими фото й відео, на яких зображено легенду Голлівуду. Після діагнозу "афазія", а пізніше й "лобно-скронева деменція" Брюс практично не з'являється на публіці, тому кадри з ним відразу ж привернули до себе увагу шанувальників, які серйозно хвилюються за його стан. Його колишня дружина Демі Мур виклала в соцмережі дев'ять знімків зі святкування, де Вілліс зображений у колі найближчих людей.

У каруселі — окремі фотографії Брюса з кожною з його дочок від шлюбу з Мур: вагітною Румер, Скаут і Талулою, знімки двох молодших дочок Вілліса Евелін Пенн і Мейбл Рей, кадри з його нинішньою дружиною Еммою Гемінг Вілліс.

"Ще трохи про день народження Брюса", — підписала пост акторка.

У день народження Вілліса його дружина зі сльозами на очах розповіла, як важко було монтувати відео для нього в подарунок. До нього включені кадри народження їхніх дітей, відпочинку та щасливі часи, коли він був ще абсолютно здоровим. Однак Емма наголосила, що хоча цей ролик — "ніж у серці", вона хоче відобразити всі етапи проживання горя та підтримати тих, хто зіткнувся з подібною ситуацією.

Зі свого боку, Демі Мур поділилася відео, як сім'я привітала Брюса з днем народження. На кадрах помітно, що хвороба прогресує, і функції актора загальмовані. Але це не завадило йому відчути атмосферу свята й порадіти разом із рідними.

Раніше Фокус писав, що остаточний діагноз лікарі поставили Брюсу нещодавно. Його стан продовжує погіршуватися, але рідні роблять усе, щоб він якомога довше жив комфортно та в оточенні людей, які його люблять.