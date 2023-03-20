Сім'я Брюса Вілліса показала, як виглядає хворий актор у день свого народження (відео)

Свій день народження актор провів у родинному колі. Його привітали колишня і нинішня дружина, діти та майбутні зяті.

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19 березня головний "міцний горішок" Голлівуду, актор Брюс Вілліс відлсвяткував свій 68-й день народження. Після того, як йому поставили діагноз "лобно-скронева деменція", він практично зник із поля зору. Тому кадри святкування ще одного року життя, опубліковані в обліковому записі його колишньої дружини Демі Мур, стали для шанувальників Брюса справжнім подарунком.

На опублікованих кадрах Брюс — в оточенні всієї своєї родини у великій кухні маєтку. Тут видно його вагітну дочку Румер зі своїм бойфрендом, Демі Мур, нинішню дружину Емму Гемінг. Вони співають йому пісню з днем народження, а потім Емма підносить пиріг із двома свічками, які Вілліс задує.

"З днем народження, БВ! Дуже раді, що змогли привітати тебе сьогодні. Люблю тебе і люблю нашу сім'ю. Дякую всім за любов і теплі побажання — ми всі їх відчуваємо", – йдеться у підписі.

Як видно на кадрах, актор, незважаючи на хворобу, перебуває у чудовому настрої, хоча його когнітивні функції вже порушені.

Емма Гемінг у день народження чоловіка поділилася з підписниками одкровеннями.

"Я почала ранок із плачу. Як ви можете бачити по моїх опухлих очах і сопливому носі, я просто думаю, що важливо, щоб ви бачили всі сторони цього. Я завжди отримую це повідомлення або люди завжди кажуть мені: "О, ти така сильна, я не знаю, як ти це робиш". Мені не дають вибору. Добре б бути. Але я також виховую двох дітей. Тому іноді в нашому житті нам доводиться одягати трусики для великих дівчаток і приступати до справи. І це те, що я роблю. Але у мене бувають моменти смутку щодня. Кожен день горе. І я справді відчуваю це сьогодні, у день його народження. Отже, я працювала над роликом, який викладаю на день народження чоловіка. Я не знаю, чому я це роблю, тому що відео як ніж у серці. Але якщо я роблю це для себе, то роблю це і для вас. Тому що я знаю, як сильно ви любите мого чоловіка", — каже Гемінг.

У ролику, про який вона згадувала, показані щасливі моменти життя з Віллісом, де вони разом відпочивають, вітають своїх дочок, де актор ще здоровий.

У підписі до відео вона додала:

"Він — чисте кохання. Він так любимо. І я любитиму його завжди. З Днем Народження, мій дорогий. Моє побажання Брюсу на день народження, щоб ви продовжували тримати його у своїх молитвах і найвищих вібраціях, тому що його чутлива душа-Риби відчує це. Велике вам спасибі за кохання та турботу про нього теж”.

Раніше Фокус писав, що стан Вілліса продовжує швидко погіршуватися.