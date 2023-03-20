Семья Брюса Уиллиса показала, как выглядит больной актер в день своего рождения (видео)

Свой день рождения актер провел в кругу семьи. Его поздравили бывшая и нынешняя жена, дети и будущие зятья.

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19 марта главный "крепкий орешек" Голливуда, актер Брюс Уиллис отметил свой 68-й день рождения. После того, как ему поставили диагноз "лобно-височная деменция", он практически пропал с поля зрения. Поэтому кадры празднования еще одного года жизни, опубликованные в аккаунте его бывшей жены Деми Мур, стали для поклонников Брюса настоящим подарком.

На опубликованных кадрах Брюс – в окружении всей своей семье в большой кухне особняка. Тут видна его беременная дочь Румер со своим бойфрендом, Деми Мур, нынешняя жена Эмма Хеминг. Они поют ему песню с днем рождения, а затем Эмма подносит пирог с двумя свечами, которые Уиллис задувает.

"С днем рождения, БВ! Очень рады, что смогли поздравить тебя сегодня. Люблю тебя и люблю нашу семью. Спасибо всем за любовь и теплые пожелания — мы все их чувствуем", – говорится в подписи.

Как видно на кадрах, актер, несмотря на болезнь, находится в прекрасном расположении духа, хотя его когнитивные функции уже нарушены.

Эмма Хеминг в день рождения мужа поделилась с подписчиками откровениями.

" Я начала утро с плача. Как вы можете видеть по моим опухшим глазам и сопливому носу, я просто думаю, что важно, чтобы вы видели все стороны этого. Я всегда получаю это сообщение или люди всегда говорят мне: "О, ты такая сильная, я не знаю, как ты это делаешь". Мне не дают выбора. Хорошо бы быть. Но я также воспитываю двоих детей. Поэтому иногда в нашей жизни нам приходится надевать трусики для больших девочек и приступать к делу. И это то, что я делаю. Но у меня бывают моменты грусти каждый день. Каждый день горе. И я действительно чувствую это сегодня, в день его рождения. Итак, я работала над роликом, который выкладываю на день рождения мужа. Я не знаю, почему я это делаю, потому что видео как нож в сердце. Но если я делаю это для себя, то делаю это и для вас. Потому что я знаю, как сильно вы любите моего мужа", – говорит Хэмминг.

В ролике, о котором она упоминала, показаны счастливые моменты жизни с Уиллисом, где они вместе отдыхают, приветствуют своих дочерей, где актер еще здоров.

В подписи к видео она добавила:

"Он – чистая любовь. Он так любим. И я буду любить его всегда. С Днем Рождения, мой дорогой. Мое пожелание Брюсу на день рождения, чтобы вы продолжали держать его в своих молитвах и самых высоких вибрациях, потому что его чувствительная душа-Рыбы почувствует это Большое вам спасибо за любовь и заботу о нем тоже ".

Ранее Фокус писал, что состояние Уиллиса продолжает стремительно ухудшаться.