Очень много любви. Деми Мур показала новые фото больного Брюса Уиллиса

День рождения актера прошел в очень теплой обстановке, о чем говорят фотографии, наполненные любовью.

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68-ой день рождения американского актера Брюса Уиллиса стал поводом для его родных поделиться новыми фото и видео, на которых запечатлена легенда Голливуда. После постановки диагноза "афазия", а позже и "лобно-височная деменция" Брюс практически не появляется на публике, поэтому кадры с ним сразу же привлекли к себе внимание поклонников, серьезно переживающих за его состояние. Его бывшая жена Деми Мур выложила в соцсети девять снимков с празднования, где Уиллис запечатлен в кругу самых близких людей.

В карусели – отдельные фотографии Брюса с каждой из его дочерей от брака с Мур: беременной Румер, Скаут и Таллулой, снимки двух младших дочерей Уиллиса Эвелин Пенн и Мэйбл Рэй, кадры с его нынешней женой Эммой Хеминг Уиллис.

"Еще немного о дне рождения Брюса", – подписала пост актриса.

В день рождения Уиллиса его жена со слезами на глазах рассказала, как ей тяжело было монтировать видео для него в подарок. В него включены кадры рождения их детей, отдыха и счастливые времена, когда он был еще абсолютно здоров. Однако Эмма подчеркнула, что хотя этот ролик – "нож в сердце", она хочет запечатлеть все этапы проживания горя и поддержать тех, кто столкнулся с подобной ситуацией.

В свою очередь Деми Мур поделилась видео, как семья поздравила Брюса с днем рождения. На кадрах заметно, что болезнь прогрессирует, и функции актера заторможены. Но это не помешало ему ощутить атмосферу праздника и порадоваться вместе с родными.

Ранее Фокус писал, что окончательный диагноз врачи поставили Брюсу только недавно. Его состояние продолжает ухудшаться, но родные делают все, чтобы он как можно дольше жил комфортно и в окружении любящих людей.