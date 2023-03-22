"Оновили клятви": дружина Брюса Вілліса опублікувала весільне відео

Відеооператоркою, що фіксує подію, виступила колишня дружина Брюса Вілліса Демі Мур.

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"Міцний горішок" Голлівуду Брюс Вілліс і його дружина, акторка та фотомодель Емма Гемінг 21 березня відсвяткували 14 років від дня весілля. З цього приводу дружина знаменитості поділилася відео чотирирічної давності, де зображено день, коли в 10-ту річницю одруження пара оновила свої весільні клятви.

У ролику були показані двоє дітей Брюса й Емми, Мейбл Рей і Евелін Пенн, які виступали в ролі квіткарок, а дочки Брюса й Демі Мур, Скаут і Румер, співали та грали на гітарі на церемонії.

Церемонію провів друг Вілліса Стівен Ідс.

"На нашу 10-ту річницю весілля ми вирішили відновити наші клятви в тому ж місці, де ми сказали "так" ще у 2009 році. Я така щаслива, що ми це зробили. Використовуйте будь-яку можливість, щоб об'єднатися та відсвяткувати з родиною та друзями. Це моменти й прекрасні спогади, які ви можете зберегти на все життя. І ми можемо зберегти ці спогади в цілості й безпеці для тих, хто, можливо, не зможе цього зробити", — написала Емма. Вона подякувала Демі Мур, яка виступила в ролі операторки.

Перед цим Гемінг розповіла зворушливу історію про те, як її подруга на 14-ту річницю весілля надіслала їй букет і привітала їхню родину.

"Сьогодні виповнюється 14 років шлюбу з найбільшим коханням у моєму житті. Я прокинулася з повним серцем, але мої думки продовжували повертатися до іншого людського акту доброти вчора, яким я хотіла поділитися, оскільки це страшенно надихнуло мене. Проходячи повз шкільний захід для наших дітей, я сказала своєму другові, що завтра наша річниця. Пізніше того ж дня я отримую повідомлення від своєї подруги, де говориться, що вона залишила "щось" для мене біля моїх дверей. Це був милий букет квітів (на фото) із запискою, де серед іншого говорилося: "З ювілеєм", — повідомила жінка.

Вона знову згадала про те, що в такі дні особливо важко бачити, як кохані люди борються з хворобою, яка відбирає їхню особистість:

"Це змусило мене задуматися про те, наскільки важкими можуть бути такі "особливі випадки" для тих, хто їх доглядає. Якщо зазвичай наша людина визнавала подію, то тепер її мінливий мозок просто не може. Так воно і є. Отже, моя думка така. Якщо ви знаєте когось, хто доглядає когось іншого, не питайте, що ви можете зробити, просто робіть. Цей випадковий акт доброти, щиро кажучи, залишиться зі мною надовго. Я люблю тебе, Джуліє. Ти одна зробила цей день для нас особливим".

Раніше Фокус писав, що родина Брюса Вілліса поділилася відео зі святкування його дня народження, а також серією фото, де зображено 68-річного актора, у якого діагностували лобово-скроневу деменцію.