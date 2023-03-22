"Обновили клятвы": жена Брюса Уиллиса опубликовала свадебное видео

В качестве видеооператора, фиксирующего событие, выступила бывшая жена Брюса Уиллиса Деми Мур.

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"Крепкий орешек" Голливуда Брюс Уиллис и его жена, актриса и фотомодель Эмма Хэминг 21 марта отпраздновали 14 лет со дня свадьбы. По этому поводу супруга знаменитости поделилась видео четырехлетней давности, где запечатлен день, когда в 10-ую годовщину бракосочетания пара обновила свои свадебные клятвы.

В ролике были показаны двое детей Брюса и Эммы, Мейбл Рэй и Эвелин Пенн, которые выступали в роли цветочниц, а дочери Брюса jn Деми Мур, Скаут и Румер пели и играли на гитаре на церемонии.

Церемонию провел друг Уиллиса Стивен Идс.

"На нашу 10-ю годовщину свадьбы мы решили возобновить наши клятвы в том же месте, где мы сказали "да" еще в 2009 году. Я так счастлива, что мы это сделали. Используйте любую возможность, чтобы объединиться и отпраздновать с семьей и друзьями. Это моменты и прекрасные воспоминания, которые вы можете сохранить на всю жизнь. И мы можем сохранить эти воспоминания в целости и сохранности для тех, кто, возможно, не сможет этого сделать", — написала Эмма. Она поблагодарила Деми Мур, которая выступила в роли оператора.

Перед этим Хеминг рассказала трогательную историю о том, как ее подруга в 14-ую годовщину свадьбы прислала ей букет и поздравила их семью.

"Сегодня исполняется 14 лет брака с самой большой любовью в моей жизни. Я проснулась с полным сердцем, но мои мысли продолжали возвращаться к другому человеческому акту доброты вчера, которым я хотела поделиться, поскольку это чертовски вдохновило меня. Проходя мимо школьного мероприятия для наших детей, я сказала своему другу, что завтра наша годовщина. Позже в тот же день я получаю сообщение от своей подруги, в котором говорится, что она оставила "кое-что" для меня у моей двери. Это был сладкий букет цветов (на фото) с запиской, в которой среди прочего говорилось "С юбилеем"", – сообщила женщина.

Она снова вспомнила о том, что в такие дни особенно тяжело видеть, как любимые люди борются с болезнью, которая отбирает их личность:

"Это заставило меня задуматься о том, насколько тяжелыми могут быть такие "особые случаи" для тех, кто за ними ухаживает. Если обычно наш человек признавал событие, то теперь его меняющийся мозг просто не может. Так оно и есть. Итак, моя точка зрения такова. Если вы знаете кого-то, кто присматривает за кем-то другим, не спрашивайте, что вы можете сделать, просто делайте. Этот случайный акт доброты, честно говоря, останется со мной надолго. Я люблю тебя Джулия. Ты в одиночку сделала этот день для нас особенным"

Ранее Фокус писал, что семья Брюса Уиллиса поделилась видео с празднования его дня рождения, а также серией фото, где запечатлен 68-летний актер, у которого диагностировали лобно-височную деменцию.