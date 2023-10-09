Борьба Брюса Уиллиса с ЛВД: Эмма Хеминг Уиллис рассказала о состоянии здоровья актера

Хеминг Уиллис призналась, что "трудно понять", знает ли ее муж, Брюс Уиллис, о том, что с ним происходит.

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Диагноз Брюса Уиллиса лобно-височная деменция (ЛВД) привлекает больше внимания к этому редкому состоянию. В рамках Всемирной недели осведомленности о лобно-височной деменции жена Уиллиса Эмма Хеминг Уиллис и генеральный директор Ассоциации лобно-височной дегенерации Сьюзан Дикинсон рассказали о состоянии здоровья актера и поделились подробностями болезни, сообщает Fox News.

Доктор Дикинсон объяснила, что происходит с пациентами, столкнувшимися с ЛВД, отметив, что путь к диагнозу может быть "одним из самых запутанных".

"Поскольку это менее распространено, большинство врачей с ним не знакомы. В среднем на постановку диагноза людям может потребоваться почти четыре года", — сказала она. Сьюзан Дикинсон объяснила, что часто пациентам ошибочно ставят диагноз других состояний, таких как биполярное расстройство, депрессия, болезнь Альцгеймера или даже болезнь Паркинсона или БАС.

Супруга "Крепкого орешка" Хеминг Уиллис сказала, что ЛВД отличается от других когнитивных заболеваний, поскольку это состояние также может влиять на движение и речь.

Фото: Emma Heming Willis/Instagram

Эксперт Дикинсон добавила, что это также может повлиять на поведение, личность и исполнительное функционирование, что включает в себя способность планировать заранее, достигать целей, проявлять самоконтроль, следовать многоэтапным указаниям и концентрироваться.

"Они испытывают трудности с выражением своих мыслей в осмысленных предложениях или они могут потерять значение конкретного слова… Тот, кто всегда добивался хороших результатов, либо принимает неверные решения, либо просто не выполняет задачи… Тот, кто всегда добивался хороших результатов, либо принимает неверные решения, либо просто не выполняет задачи", — сказала она.

Хеминг Уиллис призналась, что "трудно понять", знает ли ее муж, Брюс Уиллис, о том, что с ним происходит.

"Это тяжело для человека, которому поставлен диагноз. Это также тяжело для семьи. И это ничем не отличается для Брюса, меня или наших девочек. И когда говорят, что это "семейная болезнь", это действительно так", — поделилась Хеминг.

ЛВД может передаваться генетически, отметила Дикинсон, поскольку генетическая мутация присутствует примерно у 25% людей; но у большинства пациентов это заболевание носит спорадический характер.

Она добавила: "Мы пока не знаем, что вызывает это заболевание, и это является одной из проблем".

По данным Ассоциации лобно-височной дегенерации, на ЛВД приходится от 10% до 20% всех случаев деменции.

Ранее Фокус писал, что Брюс Уиллис чуть не погиб во время съемок "Крепкого орешка". К съемкам в боевике актер подошел со всей ответственностью. Эта картина сделала его голливудской суперзвездой.