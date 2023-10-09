Боротьба Брюса Вілліса з ЛВД: Емма Гемінг Вілліс розповіла про стан здоров'я актора

Гемінг Вілліс зізналася, що "важко зрозуміти", чи знає її чоловік, Брюс Вілліс, про те, що з ним відбувається.

Related video

Діагноз Брюса Вілліса лобно-скронева деменція (ЛСД) привертає більше уваги до цього рідкісного стану. У рамках Всесвітнього тижня обізнаності про лобно-скроневу деменцію дружина Вілліса Емма Гемінг Вілліс і генеральний директор Асоціації лобно-скроневої дегенерації Сьюзан Дікінсон розповіли про стан здоров'я актора та поділилися подробицями хвороби, повідомляє Fox News.

Доктор Дікінсон пояснила, що відбувається з пацієнтами, які зіткнулися з ЛВТ, зазначивши, що шлях до діагнозу може бути "одним із найзаплутаніших".

"Оскільки це менш поширене, більшість лікарів із ним не знайомі. У середньому на постановку діагнозу людям може знадобитися майже чотири роки", — сказала вона. Сьюзан Дікінсон пояснила, що часто пацієнтам помилково ставлять діагноз інших станів, таких як біполярний розлад, депресія, хвороба Альцгеймера або навіть хвороба Паркінсона чи БАС.

Дружина "Міцного горішка" Гемінг Вілліс сказала, що ЛВТ відрізняється від інших когнітивних захворювань, оскільки цей стан також може впливати на рух і мову.

Фото: Emma Heming Willis/Instagram

Експертка Дікінсон додала, що це також може вплинути на поведінку, особистість і виконавче функціонування, що охоплює здатність планувати заздалегідь, досягати цілей, проявляти самоконтроль, слідувати багатоетапним вказівкам і концентруватися.

"Вони зазнають труднощів із вираженням своїх думок в осмислених реченнях або вони можуть втратити значення конкретного слова... Той, хто завжди домагався хороших результатів, або ухвалює хибні рішення, або просто не виконує завдання... Той, хто завжди домагався хороших результатів, або ухвалює хибні рішення, або просто не виконує завдання", — сказала вона.

Гемінг Вілліс зізналася, що "важко зрозуміти", чи знає її чоловік, Брюс Вілліс, про те, що з ним відбувається.

"Це важко для людини, якій поставлено діагноз. Це також важко для сім'ї. І це нічим не відрізняється для Брюса, мене або наших дівчаток. І коли кажуть, що це "сімейна хвороба", це дійсно так", — поділилася Гемінг.

ЛВТ може передаватися генетично, зазначила Дікінсон, оскільки генетична мутація присутня приблизно у 25% людей; але у більшості пацієнтів це захворювання має спорадичний характер.

Вона додала: "Ми поки що не знаємо, що викликає це захворювання, і це є однією з проблем".

За даними Асоціації лобно-скроневої дегенерації, на ЛВТ припадає від 10% до 20% усіх випадків деменції.

Раніше Фокус писав, що Брюс Вілліс мало не загинув під час зйомок "Міцного горішка". До зйомок у бойовику актор підійшов з усією відповідальністю. Ця картина зробила його голлівудською суперзіркою.