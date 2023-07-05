Брюс Вілліс мало не загинув під час зйомок "Міцного горішка"

До зйомок у бойовику актор підійшов з усією відповідальністю. Ця картина зробила його голлівудською суперзіркою.

Related video

Під час зйомок фільму "Міцний горішок" виконавець головної ролі Брюс Вілліс наразився на смертельний ризик і мало не загинув під час роботи над своєю першою великою сценою. Про це йдеться в книзі "Останні герої бойовиків: тріумфи, провали і чвари голлівудських королів кривавої бійні" авторства Ніка де Семліна, пише Daily Mail.

Сцена, в якій Вілліс мав бути розстріляний вибухом у повітрі, була навіть запланована на початок зйомок, щоб, якщо щось піде не так, був час переробити роль.

Прибувши прямо зі зйомок "Місячного світла", телешоу, в якому він у той час знімався, Брюс вирушив на дах п'ятиповерхового гаража.

Він чекав, одягнений тільки в пару чорних штанів. Білий пожежний шланг був обмотаний навколо його голого живота, пістолет-кулемет Heckler & Koch MP5 звисав на ремінці з його шиї, а його тіло змастили гелем. Коли актор поцікавився, для чого гель, йому пояснили, що він не дасть його шкірі загорітися.

Для першого кадру, який мав знімати Вілліс, йому сказали стрибнути з уступу на подушку безпеки внизу.

"Коли він це зробив, вибухнули великі пластикові мішки з бензином, випустивши вогняну кулю, яка, як він стверджував, підірвала Вілліса прямо до краю мішка", — написав Семлієн.

"Коли я приземлився, всі підбігли до мене, і я думав, що вони скажуть: "Чудова робота! Молодець!" І що вони робили, так це перевіряли, чи живий я, тому що я ледь не стрибнув повз", — розповідав пізніше сам Вілліс.

Інша частина книги "Міцний горішок" являє собою розповідь про напруженість на знімальному майданчику між Віллісом і режисером фільму Джоном Мактірнаном, який далі сказав, що з Брюсом було важко налагодити контакт.

Вілліс відчував, що гра більш емоційної зірки бойовиків була силою, яку він здатний привнести у фільм, чого, скажімо, Сильвестр Сталлоне не міг. Вілліс зайшов так далеко, що кинув пити, ходив на збори анонімних алкоголіків і включився в суворий режим тренувань, щоб підготуватися до ролі.

"Міцний горішок" став найкасовішим фільмом 1988 року, миттєво перетворивши актора на головну зірку бойовиків.

Наразі Вілліс уже розпрощався з кіно. Це сталося після того, як у нього діагностували афазію, а потім — і лобно-скроневу деменцію .

Раніше Фокус писав, що дружина актора зробила несподіване зізнання про стосунки Брюса і його колишньої дружини Демі Мур.