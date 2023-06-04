Брюс Вілліс, який страждає на деменцію, разом із сім'єю вирушив у "Діснейленду" (відео)

Попри хворобу актора, його сім'я не дає йому страждати на самоті.

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68-річний американський актор Брюс Вілліс, у якого діагностували лобно-скроневу деменцію, за допомогою своєї дружини Емми Гемінг і доньок живе на повну. Нещодавно він разом із сім'єю відвідав "Діснейленд" в Анахаймі, що в штаті Каліфорнія, про що його кохана жінка розповіла в Instagram і опублікувала відео.

На кадрах видно, як Брюс катається на атракціоні Splash Mountain у тематичному парку з однією з двох дочок. Він обійняв однією рукою маленьку дівчинку, яка сиділа поруч із ним, а іншою прикрив її обличчя.

"Тобі краще бути обережнішою. Я думаю, що ми збираємося піти ще раз", — каже він.

"Б'юся об заклад, ця родина повернеться, щоб повеселитися та посміятися, коли ви знову відкриєтеся як Tiana's Bayou! Дякую за всі спогади Splash Mountain", — підписала ролик Емма.

Наприкінці травня атракціон Splash Mountain востаннє приймав гостей, перш ніж закрився 31 травня. У 2024 році він зазнає "зміни теми" иа стане новим атракціоном Tiana's Bayou Adventure, заснованим на анімаційному хіті 2009 року "Принцеса та жаба".

Disney оголосив дату закриття атракціону в парку у квітні. У Світі Волта Діснея в Орландо він закрився 23 січня. Деякі відвідувачі парку навіть намагалися отримати прибуток від атракціону у Флориді в останній день, намагаючись продати воду, що, як вони стверджують, була отримана з атракціону, на eBay.

Уперше про перебудову було оголошено у 2020 році, за кілька тижнів після того, як кілька петицій закликали Disney змінити тему популярного атракціону, що привернули увагу на сайті Change.org. Одна з них під назвою "Перетворення теми Splash Mountain на "Принцесу та жабу" зібрала понад 21 384 підписи.

Брюс Вілліс після того, як у нього виявили афазію в березні 2022 року, пішов із кіно та продав більшу частину своєї нерухомості. Через рік лікарі уточнили, що він має ЛСД. Ліків від цієї хвороби немає, а отже, далі когнітивні здібності зірки бойовиків погіршуватимуться. За словами родичів, у нього вже зараз спостерігаються провали в пам'яті, загальмована реакція та інші симптоми хвороби.

Раніше Фокус писав, що Демі Мур показала фото й відео з дня народження колишнього чоловіка.