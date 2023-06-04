Страдающий деменцией Брюс Уиллис вместе с семьей отправился в Диснейленд (видео)

Несмотря на болезнь актера, его семья не дает ему страдать в одиночестве.

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68-летний американский актер Брюс Уиллис, у которого диагностировали лобно-височную деменцию, при помощи своей жены Эммы Хеминг и дочерей живет на полную. Недавно он вместе с семьей посетил Диснейленд в Анахайме, штат Калифорния, о чем его любимая женщина рассказала в Instagram и опубликовала видео.

На кадрах видно, как Брюс катается на аттракционе Splash Mountain в тематическом парке с одной из их двух дочерей. Он обнял одной рукой маленькую девочку, сидящую рядом с ним, а другой прикрыл ее лицо.

"Тебе лучше быть осторожнее. Я думаю, что мы собираемся пойти еще раз", – говорит он.

"Держу пари, эта семья вернется, чтобы повеселиться и посмеяться, когда вы снова откроетесь как Tiana's Bayou! Спасибо за все воспоминания Splash Mountain", – подписала ролик Эмма.

В конце мая аттракцион Splash Mountain последний раз принимал гостей, прежде, чем закрылся 31 мая. В 2024 году он подвергнется "изменению темы" и станет новым аттракционом Tiana's Bayou Adventure, основанным на анимационном хите 2009 года "Принцесса и лягушка".

Disney объявил дату закрытия аттракциона в парке в апреле. В Мире Уолта Диснея в Орландо он закрылся 23 января. Некоторые посетители парка даже пытались получить прибыль от аттракциона во Флориде в его последний день, пытаясь продать воду, которая, как они утверждают, была получена из аттракциона на eBay.

Впервые о преобразовании было объявлено в 2020 году, через несколько недель после того, как несколько петиций призвали Disney изменить тему популярного аттракциона, привлекшие внимание на сайте Change.org. Одна из них под названием "Пересоздание темы Splash Mountain в "Принцессу и лягушку" собрала более 21 384 подписей.

Брюс Уиллис после того, как у него обнаружили афазию в марте 2022 года, ушел из кино и продал большую часть своей недвижимости. Спустя год врачи уточнили, что у него ЛВД. Лекарств от этой болезни нет, а значит, дальше когнитивные способности звезды боевиков будут ухудшаться. По словам родственников, у него уже сейчас наблюдаются провалы в памяти, заторможенная реакция и другие симптомы болезни.

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