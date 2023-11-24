Брюс Вілліс позував в оточенні всієї родини на новому знімку (фото)

До актора, який страждає від деменції, приєдналися всі його діти, дружина та колишня кохана Демі Мур.

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45-річна британська акторка та фотомодель Емма Гемінг-Вілліс поділилася знімком Брюса Вілліса, 68, в оточенні близьких людей. Сімейний кадр на честь Дня подяки 2023 дружина американського актора показала підписникам в Instagram.

На фото Емма та хворий на деменцію Брюс Вілліс позують зі своїми доньками Мейбл, 11, та Евелін, 9.

Інших спадкоємиць актора, 35-річну Румер, 32-річну Скаут і 29-річну Таллулу також можна побачити на знімку разом із його колишньою дружиною Демі Мур, 61.

Окрім цього, на сімейному фото також зʼявився бойфренд Скаут Джейк Міллер і коханий Румер Дерек Річард Томас. Судячи з того, що старша донька Брюса Вілліса на знімку ще вагітна, його зробили до квітня 2023 року, коли Румер народила первістка — доньку Луетту.

"Я вдячна за таку любов. Бажаю всім щасливого Дня подяки", — написала дружина "міцного горішка".

Родина Брюса Вілліса

"Він знає, що його люблять", "Щасливого Дня подяки! Люблю вас усіх!", "Щасливого Дня подяки! Нехай Бог благословить вас і вашу родину. Любов очевидна і прекрасна", — пишуть у коментарях користувачі мережі.

Брюс Вілліс з онукою Луеттою Фото: Instagram @rumerwillis

Нагадаємо, донька Брюса Вілліса зізналася, чому вони публічно розкривають деталі хвороби батька.

Також Фокус писав про те, що актор уже не впізнає Демі Мур, з якою прожив у шлюбі 13 років.